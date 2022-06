El pedido de disculpas de Georgina Barbarossa tras la polémica con Pepe Cibrián

Georgina Barbarossa le pidió disculpas a Pepe Cibrián

“Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”, le disparó Georgina Barbarossa sin filtros a Nahuel Lodi, flamante marido de Pepe Cibrián. “Es brava, es brava”, contestó Lodi con una risa nerviosa. “Ella me decía: Pepe, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? Me pareció bien, pero es el amor...”, dijo Cibrián.

Por este motivo es que Barbarossa no estuvo presente en la fiesta del casamiento, supuestamente porque Cibrián le habría dicho que no asistiera. Según contaron en Intrusos, la boda se realizó sin la madrina, que era el rol que tenía la conductora.

“No la dejaron entrar: ‘No vengas’ le dijo él. Después la bloqueó en el celular. Y es lógico, porque vendió al amigo por rating”, explicó Marcela Tauro sobre el caso. “Yo hablé hoy con Pepe y lo que pasó con Georgina ‘no le importa’, me dijo. Él le presta atención a la gente que se maneja con coherencia”, completó Gonzalo Vázquez, otro de los panelistas del programa que actualmente conduce Florencia de la V.

Es por eso que en la mañana del martes la conductora de A la Barbarossa (Telefe) habló del tema en su programa. “Una sola pregunta te hago y es todo tuyo. Un nombre y apellido: Pepe Cibrián... habla Georgina Barbarossa”, le dijo Lío Pecoraro para darle la palabra a Georgina.

Así, Georgina pidió disculpas en vivo: “Chicos, yo les quiero decir una cosa. Anteayer yo hablé del casamiento de Pepe. Él ya sabe lo que yo opino, yo ya se lo había dicho personalmente y al tocar el tema aquí se desmadró. Yo me desbordé y tendría que haber frenado una serie de cosas que no frené”, admitió la conductora haciendo alusión a ciertos comentarios sobre el pasado de Nahuel Lodi.

“En realidad el moco es mío, me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Pepe, perdón”, repitió mirando a cámara y hablándole a su amigo. Asimismo, Barbarossa le dedicó unas palabras a Nahuel: “Yo lo que cuento acá, lo hablo acá y no lo voy a hablar en ningún otro medio porque lo quiero a Pepe, le pido disculpas a Pepe y disculpas a Nahuel y a toda su familia. Como diría mi viejo: asunto terminado”, cerró la conductora sobre la cuestión.

Pepe Cibrián volvió a encontrar el amor en Nahuel Lodi, un joven de 23 años al que conoció a través de una aplicación de citas. Sin embargo, la pareja no fue bien vista por el entorno del artista y mucho menos cuando anunció que se iban a casar.

Una de las amigas más vehementes en cuanto a esta situación es Georgina Barbarossa, quien se puso firme en su postura y le hizo un llamado de atención tanto a Cibrián como a Lodi. “¿Fuiste una de las amigas que lo advertiste?”, le preguntó un cronista de Intrusos (América) el viernes pasado, cuando se realizó una primera ceremonia. “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico? Y parece que lo quiere bien...”, contestó Georgina, rodeada por su amigo y por Lodi.

“Yo tenía la ilusión de que te casaras conmigo, pero no pasó”, dijo GEorgina como para salir del momento tenso. “Pero ahora está el poliamor, podemos de a tres”, se la siguió el director. Ella lo miró a Lodi de arriba a abajo y dijo: “Bueno, dale, no está mal...”. Para volver a la polémica, el notero le preguntó a Nahuel: “¿Vos entendés a las amigas de Pepe?”. “Obvio, sí, sí, lo hablamos. Estoy al tanto de todo. La entendí y le dije a Pepe: ‘Está perfecto lo que te dice, cualquier persona que te quiere de verdad va a defender lo tuyo y te va a cuidar’. La super entiendo a ella y a toda la gente que está al lado de él”, contestó.

