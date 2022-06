La advertencia de Georgina Barbarossa al marido de Pepe Cibrián: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma”

La fuerte advertencia de Georgina Barbarossa al marido de Pepe Cibrián (Video: Intrusos, América)

Pepe Cibrián volvió a encontrar el amor en Nahuel Lodi, un joven de 23 años al que conoció a través de una aplicación de citas. Sin embargo, la pareja no fue bien vista por el entorno del artista y mucho menos cuando anunció que se iban a casar.

Una de las amigas más vehementes en cuanto a esta situación es Georgina Barbarossa, quien se puso firme en su postura y le hizo un llamado de atención tanto a Cibrián como a Lodi. “¿Fuiste una de las amigas que lo advertiste?”, le preguntó un cronista de Intrusos (América) el viernes pasado, cuando se realizó una primera ceremonia. “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico? Y parece que lo quiere bien...”, contestó Georgina, rodeada por su amigo y por Lodi.

Y después miró al joven para hacerle un fuerte anuncio: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”, le disparó sin filtros. “Es brava, es brava”, contestó Lodi con una risa nerviosa. “Ella me decía: Pepe, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? Me pareció bien, pero es el amor...”, dijo Cibrián.

Nahuel Lodi, Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián

“Yo tenía la ilusión de que te casaras conmigo, pero no pasó”, dijo GEorgina como para salir del momento tenso. “Pero ahora está el poliamor, podemos de a tres”, se la siguió el director. Ella lo miró a Lodi de arriba a abajo y dijo: “Bueno, dale, no está mal...”. Para volver a la polémica, el notero le preguntó a Nahuel: “¿Vos entendés a las amigas de Pepe?”. “Obvio, sí, sí, lo hablamos. Estoy al tanto de todo. La entendí y le dije a Pepe: ‘Está perfecto lo que te dice, cualquier persona que te quiere de verdad va a defender lo tuyo y te va a cuidar’. La super entiendo a ella y a toda la gente que está al lado de él”, contestó.

“Yo le dije a Pepe: ‘Decile todo a él, a mi no me importa’”, cerró Georgina. Sin embargo, detrás de las risas de los tres, se escondía cierta pica y es por eso que Barbarossa no estuvo presente en la fiesta del casamiento, supuestamente porque Cibrián le habría dicho que no asistiera. Según contaron en Intrusos, la boda se realizó sin la madrina, que era el rol que tenía la conductora.

“No la dejaron entrar: ‘No vengas’ le dijo él. Después la bloqueó en el celular. Y es lógico, porque vendió al amigo por rating”, explicó Marcela Tauro sobre el caso. “Yo hablé hoy con Pepe y lo que pasó con Georgina ‘no le importa’, me dijo. Él le presta atención a la gente que se maneja con coherencia”, completó Gonzalo Vázquez, otro de los panelistas del programa que actualmente conduce Florencia de la V.

La fuerte advertencia de Georgina Barbarossa al marido de Pepe Cibrián

Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi celebraron su boda el lunes por la noche en una fiesta para 200 invitados que tuvo lugar en salón Distrito Barracas. El director teatral y su novio celebraron su amor frente a sus familiares y amigos más cercanos y también los acompañaron distintos personajes del espectáculo.

El evento -cuya organización y prensa estuvo a cargo de Carla Lioi- comenzó cerca de las 20:30. La pareja llegó al lugar a bordo de una limusina. Adentro los esperaban sus seres queridos para celebrar su amor en una fiesta a la que definieron como “semi-informal”: en el salón había livings y cada invitado podía elegir en dónde sentarse.

SEGUIR LEYENDO: