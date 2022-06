La China Suárez se emocionó con el audio que un famoso músico le envió a su hermano: “Sos la voz de nuestra infancia”

La emoción de la China Suárez por el audio que Facundo Saravia le mandó a su familia

Hace tiempo que Eugenia La China Suárez decidió alejarse de todas las polémicas que la rodeaban. Feliz con su ya afianzado noviazgo con Rusherking, la actriz decidió enfocarse en su incipiente carrera musical y, muy especialmente, en su familia. Y, a pesar de que no suele revelar aspectos de su intimidad, en esta oportunidad decidió abrir su corazón y contar una conmovedora anécdota de su infancia.

“¿Están para escuchar esto?”, advirtió en su cuenta de Instagram. Y, acto seguido, relató: “Mi papá -quien falleció en 2012- nos despertó a mi hermano y a mí, toda la vida con Los Chalchaleros. Es escucharlos y volver automáticamente a esos domingos. donde estábamos juntos, él cocinando, descalzo aunque hubiera ola polar, limpiando todo con lavandina, masticando coca con bicarbonato. Mi hermano probablemente jugando al counter y yo haciendo lío por ahí, volcando el vaso de jugo y rebotando una pelota contra la pared, mi mamá preparando las bicis para llevarnos a la plaza después de comer”.

La China Suárez recordó una anécdota con su papá gracias al audio que le envió Facundo Saravia a su hermano

Entonces, Eugenia compartió con sus seis millones de seguidores un audio que recibió su hermano Agustín, por parte de Facundo Saravia, ex integrante del mítico conjunto folclórico, a raíz de una story que él compartió jugando “con los Chalcha de fondo”. “Hola Agustín, ¿cómo estás? Soy Facundo Saravia. Te quería saludar y agradecerte que te gusten tanto Los Chalchaleros. Y que los escuches siempre. Para nosotros, para el conjunto que ya no canta más, es un placer que tantos años después de haber dejado nos sigas escuchando y nos permitas estar en tu casa con la música”, comenzó expresando el músico. Y finalizó: “Sé que tu papá te inculcó esto, así que espero que disfrutes del folklore en general, y del de Los Chalchaleros en particular. Te mando un abrazo para vos, para tu familia, y espero que estés bien. Muchísimas gracias”.

Al escucharlo, la ex Casi Ángeles se mostró muy agradecida con Saravia. “Facundo, sos la voz de nuestra infancia, de nuestros más lindos recuerdos, escucharte nos lleva a esa infancia inmejorable, donde todo era amor, música y presente. Gracias”. Y, conmovida por este tierno gesto por parte del cantante, la China admitió que su hija menor la encontró con las lágrimas a flor de piel: “Magnolia me ve llorar y me dice ´mamá sos tan linda y te amo tanto´. A veces no hace falta preguntar, solo quedarse al lado y acompañar, Me voy a dormir movilizada y feliz. Porque papá no se equivocaba cuando me decía que nunca me iba a dejar sola”.

La China Suárez se conmovió con el gesto de Facundo Saravia, ex Chalchaleros

En el plano sentimental, Eugenia está cada vez más enamorada de Rusherking. De hecho, la flamante pareja acaba de regresar de unas paradisíacas vacaciones en México. La actriz planeó sus románticos días de descanso en medio de un fin de semana largo en Argentina y mientras sus hijos estaban con sus respectivos padres celebrando su día: Rufina, con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña. Por caso, el actor chileno publicó fotos en sus redes sociales en las que se lo ve acompañado por sus hijos. Mientras tanto, ella aprovechó para disfrutar del exclusivo resort en el que se hospedaron con todas las comodidades: habitación con vista al mar, enormes piscinas, hamaca paraguaya y un ambiente perfecto para disfrutar a solas.

En ese contexto, fue el trapero quien subió una foto mientras navegaban en un catamarán, con un salvavidas en su torso. “El chaleco porque no sé nadar”, escribió el ex de María Becerra. Pero la China lo calmó con un comentario: “Tranquilo. Yo te rescato”.

