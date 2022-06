Silvestre contó que no tiene vínculo con sus hijos: “Son grandes y espero que hagan su parte”

Silvestre durante su visita a PH, Podemos hablar (Captura Telefe)

En una nueva emisión de PH, Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, Andy Kusnetzoff recibió al conductor Leo Montero, la actriz Juana Repetto, el actor Silvestre, la periodista Josefina Pouso y la conductora Edith Hermida. Durante el envío, pusieron en común sus historias de vida y revelaron anécdotas entre disparatadas y emotivas, uno de los aspectos distintivos del programa que ya va por su sexta temporada.

Durante la dinámica del Punto de encuentro y ante la pregunta sobre quiénes habían conocido la fama de chicos, el cantante y actor José Luis Rodríguez, conocido popularmente como Silvestre, repasó su trayectoria entre la música y la actuación. Habló de sus comienzos ligando a grupos de rock y compartiendo escenario con algunos de los artistas más importantes del género. Y de su explosión en el mundo de la actuación con Los días con Ana, junto a Andrea del Boca, con quien vivió un accidentado romance.

Hasta que en un momento el conductor le hizo referencia a una dura carta que había publicado una de sus hijas y en la que le agradecía haberla abandonado. “¿No tenés relación con ninguno de tus hijos?”, le preguntó el conductor. “No”, respondió el actor. “Tengo relación con mi hija del corazón que es la hija de Patricia, mi mujer”, agregó el cantante que dio más detalles de la situación aunque evitó dar nombres. “Con mis hijos de sangre, siento que hice mis deberes. Ya perdoné y espero. Son grandes y espero que hagan su parte”, señaló Silvestre que tiene seis hijos biológicos de diferentes relaciones. “No esperen todo siempre de mí. ‘Che viejo, ¿estás bien?’. Al menos eso”, agregó. El resto de los invitados escuchaba atentamente su relato y en ese punto intervino Edith Herminda. “¿Vos no podés llamar?”, lo consultó. “No tengo el teléfono. Por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”, respondió el cantante.

Juana Repetto, Josefina Pouso, Leo Montero, Edith Hermida y Silvestre

En ese momento, Andy le recordó la historia que Damián De Santo había contado en el programa, sobre la relación con su padre, con quien retomó el vínculo una vez que lo fue a buscar al colegio. “Pero ya no puedo ir al colegio, mis hijos tienen 36, tienen su vida”, replicó.

“¿Si queres encontrarlos, los encontrás? insistió Andy. “No”, respondió Silvestre tajante, y agregó tras una breve pausa: “No voy a contar lo que pasé. No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas, el trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedes en la calle. Y que todos sean cómplices. No es fácil perdonar eso, una cosa es de la boca para afuera, otra cosa es lo que te duele.

“A veces hay que hacer mea culpa como para poder encontrar ese perdón”, opinó Josefina Pouso. “Por supuesto, el estúpido fui yo. Pero ya está, tema aparte”, intentó cerrar el cantante, y dejó una última observación: “Yo con las madres tuve vidas bárbaras, más allá de que me peleé en su momento, tuve relaciones increíbles. Puedo tomar un café con cualquiera, quizás no con la que me dejo en la calle”, cerró sin nombrar a la actriz Verónica Vieyra, madre de dos de sus hijos, a quien sí había señalado en otras oportunidades.

SEGUIR LEYENDO: