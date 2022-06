Floppy Tesouro contó que recibió una millonaria oferta a cambio de sexo: “Fue un halago, pero no va conmigo”

La modelo contó que algunos años atrás le propusieron una abultada suma en dólares durante sus vacaciones en Miami

La semana pasada Floppy Tesouro viajó a Miami para tomarse unos días de descanso y relax. Desde la ciudad norteamericana brindó una entrevista donde reveló que actualmente está soltera y enfoca sus energías en sus proyectos laborales, además de disfrutar de la playa y salidas con sus amigas. Durante la charla con el exitoso empresario Mauro Stendel, la modelo contó que recibió una oferta millonaria a cambio de sexo, y la rechazó.

Invitada en el ciclo 3 Fases, repasó sus 16 años de carrera en televisión, teatro, y su faceta de influencer, que se acrecentó durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. La charla comenzó con un recuerdo de su infancia y el agradecimiento a sus padres por haberla apoyado en su marcada vocación artística desde muy temprana edad. “Tenía cuatro años cuando les dije a mi mamá y a mi papá que quería ser artista, y me preparé mucho, hice baile, canto, teatro, estudié periodismo y locución, toda mi vida la aboqué a lo periodístico y a hacer contenidos”, aseguró.

“Hice millones de castings, y tuve días frustrantes porque por ahí no quedaba, hasta que un día la pegué”, relató. Luego recordó cuando estuvo durante dos semanas en Gran Hermano en 2015, y aseguró que gracias a esa participación vivió un momento de mucha popularidad que fue el puntapié de una racha laboral en la pantalla chica. “No paré de trabajar como modelo, y después me llamó la producción de Marcelo Tinelli y me acuerdo que me largué a llorar; terminé haciendo siete veces el Bailando”, relató.

Floppy Tesouro se encuentra en Miami y disfruta de algunas salidas con amigas

También celebró que pronto se tomará vacaciones junto a su hija Moorea, de 4 años, fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto. Más adelante Stendel quiso saber su postura sobre un rumor que llegó a sus oídos. “Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste una oferta de seis cifras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?”, le preguntó. “¡Tenés data certera! Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más que era mucho dinero, y creo que cada uno es como es”, asumió Tesouro. Y agregó: “Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”.

“Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí la propuesta y dije: ‘Qué halago’, mil amores, pero no va conmigo; después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina”, aseguró. Además reveló que solo le pasó dos veces a lo largo de su carrera, y en ambas oportunidades rechazó las propuestas. “Una fue en Miami y la otra en Argentina, pero a mí en lo personal me genera rechazo, porque el hecho de que seamos modelos y laburemos con lo físico no les da derecho a sentir que uno es un objeto”, sentenció.

La modelo, actriz y conductora aseguró que está en un gran momento personal: "Disfruto de mi soledad"

“Capaz no se pueden levantar a una chica si no es por dinero, cada uno hace lo que puede”, remató. Luego se refirió a su situación sentimental actual, y confirmó que está soltera hace pocos meses, tras su separación del empresario Ezequiel Pereira: “Ahora vine a disfrutar con mis amigas, pasarla bien porque soy una persona que disfruta de la vida, estoy donde quiero estar y creo que es un momento que quien venga me tiene que sumar, si me resta no”.

“Estoy disfrutando de mi soledad, que no es muy común en mí porque siempre estuve de novia. Me encanta estar en pareja, es mi mejor estado, sin ir más lejos, pero a esta altura de mi vida tiene que ser alguien que me llene en todo sentido, sino ya estoy regia”, explicó. Sobre sus pendientes a futuro, mencionó el deseo de conducir un ciclo que combine entretenimiento y entrevistas. “Tuve mi programa de fitness, pero está bueno incursionar en algo con juegos y charlas, siento que sería algo que cerraría mi etapa a los 37 años, que me siento plena”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: