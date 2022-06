Luego de agotar dos shows, Babasónicos suma una nueva fecha en Buenos Aires

Los Babasónicos

Babasónicos inició su gira el “BYE BYE Tour” en abril pasado, con muchas presentaciones confirmadas tanto en la Argentina y en otros países como Uruguay, México y Chile. En Buenos Aires, realizan shows este viernes 24 de junio y el sábado 25 de junio en el Movistar Arena (Humboldt 450, en Palermo), con entradas agotadas.

Por la enorme demanda, la banda anunció un nuevo recital el próximo el 28 de octubre. Es una oportunidad para los cientos de seguidores que desean verlos tocar en un show único, imponente, con una puesta novedosa y nunca antes vista, con canciones de su nuevo material y los clásicos de siempre. Las entradas se consiguen a través de la web movistararena.com.ar.

Cabe recordar que en marzo pasado Babasónicos lanzó el segundo adelanto de su próximo disco, Trinchera. Se trata de “BYE BYE”, una fantasía bailable, impregnada de sexualidad, donde el placer de lo efímero se vuelve refugio temporal en un mundo apocalíptico, paradójicamente perdido a merced de lo superficial. La canción llegó después de “La izquierda de la noche”, single que publicaron en septiembre del año pasado y que también es adelanto del álbum del grupo surgido en Lanús.

“BYE BYE” se gestó en 2020, durante la coyuntura pandémica que eximió a los músicos de sus compromisos habituales, lo que les permitió un extenso tiempo de inmersión sónica y compositiva que está próxima a emerger en un nuevo disco, el número 13 de su discografía “oficial” -sin contar álbumes de lados B, remixes y en vivo-.

“La canción es también una huella de fusión con el presente; una obra que dialoga y sale a discutir con el hoy. El videoclip es una lectura de libre albedrío a cargo del realizador Juan Cabral quien, con arte cinematográfico, convierte a una celebridad sometida a la sobre-exposición y a un puñado de predicadores televisivos en los protagonistas centrales del tema”, había declarado el año pasado la banda en el momento de lanzar “La izquierda de la noche”.

“Hace muchos discos que estoy tratando de desprenderme del cinismo. Ya me había desprendido de la ironía. Para mí es imposible la multi interpretación. Yo ya escribo escondiendo el concepto como una especie de virus que va envasado y que se despliega dentro del otro. Con respecto a la producción musical mundial, tiene una inmediatez tan programada para el consumo que no tiene trascendencia. Yo quiero que Babasónicos haga la obra y que esa obra trafique trascendencia. Babasónicos no puede hacer un disco más, tiene que hacer el disco a morir”, dijo el cantante Adrián Dárgelos en entrevista con el ciclo Caja Negra a la hora de dar definiciones sobre este trabajo.

“BYE BYE” fue grabada y mezclada por Gustavo Iglesias, con masterización de Greg Calvi y Steve Fallone en los estudios Sterling Sound de New York. La producción artística es de Babasónicos y Gustavo Iglesias. Mientras que el arte de portada estuvo a cargo del diseñador Alejandro Ros. En tanto, el videoclip de “BYE BYE” es una expresión audiovisual dirigida por David Maruchniak, con la dirección creativa del realizador Juan Cabral, quien ya trabajó en anteriores piezas de Babasónicos.

