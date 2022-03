Babasónicos estrenó “BYE BYE”, segundo adelanto de su próximo disco

Videoclip de "BYE BYE", la nueva canción de Babasónicos

Babasónicos vuelve a la carga con música nueva y lanza el segundo adelanto de su próximo disco. En esta ocasión se trata de “BYE BYE”, una fantasía bailable, impregnada de sexualidad, donde el placer de lo efímero se vuelve refugio temporal en un mundo apocalíptico, paradójicamente perdido a merced de lo superficial.

La canción llega después de “La izquierda de la noche”, single que publicaron en septiembre del año pasado y que también es adelanto del álbum que el grupo surgido en Lanús editará a fines de abril.

“BYE BYE” se gestó en 2020, durante la coyuntura pandémica que eximió a los músicos de sus compromisos habituales, lo que les permitió un extenso tiempo de inmersión sónica y compositiva que está próxima a emerger en un nuevo disco, el número 13 de su discografía “oficial” -sin contar álbumes de lados B, remixes y en vivo-.

Adrián Dárgelos, de Babasónicos, durante su último show hasta el momento, en Lollapalooza Argentina (Foto: Martín Bonetto)

“BYE BYE” fue grabada y mezclada por Gustavo Iglesias, con masterización de Greg Calvi y Steve Fallone en los estudios Sterling Sound de New York. La producción artística es de Babasónicos y Gustavo Iglesias. Mientras que el arte de portada estuvo a cargo del diseñador Alejandro Ros.

En tanto, el videoclip de “BYE BYE” es una expresión audiovisual dirigida por David Maruchniak, con la dirección creativa del realizador Juan Cabral, quien ya trabajó en anteriores piezas de Babasónicos.

“La canción es también una huella de fusión con el presente; una obra que dialoga y sale a discutir con el hoy. El videoclip es una lectura de libre albedrío a cargo del realizador Juan Cabral quien, con arte cinematográfico, convierte a una celebridad sometida a la sobre-exposición y a un puñado de predicadores televisivos en los protagonistas centrales del tema”, había declarado el año pasado la banda en el momento de lanzar “La izquierda de la noche”.

“Hace muchos discos que estoy tratando de desprenderme del cinismo. Ya me había desprendido de la ironía. Para mí es imposible la multi interpretación. Yo ya escribo escondiendo el concepto como una especie de virus que va envasado y que se despliega dentro del otro. Con respecto a la producción musical mundial, tiene una inmediatez tan programada para el consumo que no tiene trascendencia. Yo quiero que Babasónicos haga la obra y que esa obra trafique trascendencia. Babasónicos no puede hacer un disco más, tiene que hacer el disco a morir”, dijo el cantante Adrián Dárgelos en entrevista con el ciclo Caja Negra a la hora de dar definiciones sobre el trabajo de inminente publicación.

Babasónicos (Foto: Gastón Perello)

La banda viene de realizar conciertos con tickets agotados en Madrid y Barcelona. Y el último fin de semana más de 80 mil personas se acercaron a su escenario para el cierre de la tercera jornada del festival Lollapalooza Argentina, lo que fue un éxito total.

En el futuro inmediato, Babasónicos tiene por delante el “BYE BYE Tour”, el cual ya tiene unas quince fechas confirmadas en Uruguay, México, Argentina y Chile. Y próximamente se darán a conocer más ciudades a las que llegará la banda argentina con su música.

Todas las fechas confirmadas del “BYE BYE Tour”

01/04 Montevideo, Uruguay

04/05 Guadalajara, México

5/5 Monterrey, México

7/5 Ciudad Juárez, México

8/5 Aguascalientes, México

12/5 Auditorio Nacional, CDMX, México

13/5 Toluca, México

14/5 Tuxtla, México

19/5 León, México

21/5 Orizaba, México

04/06 Rio Negro, Kimika Club, Argentina

10/06 Rosario, Metropolitano de Rosario, Argentina

16/06 Córdoba, Plaza de la Música, Argentina

25/06 Movistar Arena, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

02/07 Teatro Caupolicán, Santiago de Chile, Chile

