Mica Viciconte presentó a su bebé Luca en televisión: “Los primeros 15 días no dejaba que nadie lo toque”

Mica Viciconte: "Tendría muchos hijos más" (Video: "Ariel en su salsa", Telefe)

Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero, cuando hay un encuentro de dos almas, trae luz.

Mica Viciconte presentó en televisión a su hijo Luca este martes en Ariel en su salsa. La panelista del ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe apareció en el estudio con el bebé en brazos mientras de fondo se escuchaba “Vos sabés”, de Los Fabulosos Cadillacs.

“Está dormido, pero se tiene que despertar”, dijo la pareja de Fabián Cubero haciendo referencia a que pronto debía amamantar a su bebé, a quien definió como “un relojito” ya que se alimenta cada tres horas. “Igual, está acostumbrado al ruido. Somos muchos en casa, más los perros, que lo aman, lo chuponean todo”, agregó en alusión a la familia ensamblada que formó con el exjugador de Vélez, que ya era padre de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio anterior con Nicole Neumann.

“A una madre primeriza nunca se le toca al chico”, sugirió el conductor del ciclo. “¿Por qué? No me pasa eso, para mí hay amor para todos”, respondió la panelista que más tarde contaría, incentivada por Cubero, que durante los primeros quince días de su hijo no dejaba que nadie lo tocara.

Luego, habló del parto y de cómo lo vivió. “Una es lo sufre, no es que es divino. Es doloroso”, dijo y agregó: “Pero cuando ves que sale y te lo apoyan acá -señaló su pecho- te olvidas, es impresionante. Al principio no entendes mucho, y ahí es cuando lo sentís, el calor, que llora... Es mágico, no podés creer lo que estás viviendo. Así que tendría muchos. Fue el momento más importante de mi vida. Lejos”.

Mica Viciconte presento a su bebe Luca en televisión (Video: "Ariel en su salsa", Telefe)

Luego, emitieron un saludo que envió Fabián Cubero para los integrantes del programa y le dedicó unas emotivas palabras a su pareja. “Mica es una mamá excelente, extraordinaria. Está pendiente del bebé”, dijo y sugirió que la panelista “cuente cómo fueron los primeros 15 días del nacimiento”. “Hemos pasado momentos difíciles por la alta intensidad que maneja día a día”, sostuvo el deportista.

De inmediato, Viciconte reveló que “los primeros 15 días fueron caóticos porque primeriza, tenía muchos miedos”. “Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada”, explicó y reveló las preocupaciones que tuvo en su momento: “Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.

Mientras Mica hablaba en televisión, Luca abrió sus ojos y su madre lo saludó. “Dije que nunca iba a hablar así”, admitió por el cambio en su tono de voz. Y Ariel Rodríguez Palacios anunció que la panelista amamantaría a su hijo y luego regresarían a hablar en pantalla.

Una de las primeras fotos familiares que Fabián Cubero posteó en sus redes sociales cuando sus hijas mayores conocieron a Luca

Más tarde, y aún después de haber mostrado el video de Cubero en el programa, Mica advirtió que su pareja se estaba enterando en vivo que estaba presentando a su hijo en televisión. “Me olvidé de decirle. Ya estaba hablando, no sé si hoy le dije”, comentó y el conductor del ciclo destacó que la panelista va todos los días al canal con su hijo, quien se queda en el camarín mientras ella hace el programa y se acerca hasta allí para alimentarlo cuando lo necesita.

“La tranquilidad se la transmiten los padres”, consideró luego de que su compañero Nicolás Peralta resaltara que su hijo era “tranquilo”.

