El divertido viaje de María Becerra por España: fotos en la playa y conciertos

Desde hace algunas semanas, María Becerra está de gira por España y en su primera visita, está revolucionando todo. La nena de la Argentina, tal como se hace llamar la cantante quilmeña, no para de cosechar éxitos y seguidores en todo el planeta.

Desde largas vigilias frente a los hoteles hasta gritos y saludos en todos los lugares en los que se presentó. Furor total por la joven. En ese sentido, hace algunos días fue noticia cuando se acercó a un grupo de fanáticos que la esperaban del otro lado del alambrado y sorprendió a todos besando a una fan en la boca. “Postales de un show en España”, escribió junto a la imagen.

Pero no todo es trabajo para la cantante, Porque, además, también se hizo tiempo para visitar algunas de las playas de Cadaqués, un municipio de ese país en donde aprovechó el verano europeo para tomarse varias fotos en bikini, que generaron millones de “me gusta” y de comentarios en Instagram. Pero en las últimas horas, la intérprete de “Miénteme” le avisó a sus seguidores que ya le quedaba poco tiempo en tierras ibéricas: “Chau mini vacaciones”, se despidió.

En tanto, Becerra también sorprendió en las redes con un curioso ida y vuelta que tuvo con Wanda Nara, que muchos interpretaron como una alianza de ambas contra Eugenia La China Suárez. Es que, luego del affaire que la actriz tuvo con Mauro Icardi, ahora la ex Casi Ángeles disfruta de su incipiente noviazgo con Rusherking, casualmente el ex de la artista. Pero lo cierto es que, lejos de nombrar a Eugenia, Wanda solo se limitó a compartir una story posando en malla con el tema “Marte”, que María hizo junto a Sofía Reyes. Al verla, Becerra no dudó en elogiar su belleza: “¿Queee?”, le respondió a la mediática. Y generó la inmediata reacción de la mayor de las Nara: “Nenita. Dilo María”, le contestó junto a emojis de corazones y una bandera de Argentina.

Mientras tanto, en las últimas horas Rusherking dio pistas en sus redes sobre sus primeras vacaciones junto a Suárez. El primero en dar una señal del destino elegido fue el cantante, quien compartió en sus historias una foto de un balcón con vista al mar y agregó la ubicación: “Playa del Carmen, Cancún, México”. Apenas tres horas después, la actriz hizo lo suyo publicando una imagen de un dulce mexicano. En tanto, y casi al mismo tiempo, el trapero también eligió compartir un video en el que muestra parte de un restaurante mexicano. “Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá papá, el paraíso fiscal”, bromeó mientras mostraba parte del lugar. Y, en el mediodía de este lunes, publicó una pequeña grabación en la que deja ver parte del living del apartamento que comparten y el balcón con una increíble vista a la playa.

La ex de Benjamín Vicuña, por su parte, se limitó a hacer un posteo en su feed de Instagram con tres fotos en las que se la ve posando en una cama de dos plazas. Al observar su look, su novio le comentó: “Buen pantaloncito”, y ella, pícara, le contestó: “Me lo clonaste”.

