La fuerte pelea entre Chanchi Estévez y Alex Caniggia durante la definición trunca en El Hotel de los Famosos

La definición entre Sabrina Carballo y Lissa Vera en El hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Se veía venir, se sentía en el aire: la del lunes terminó siendo una noche caliente en El Hotel de los Famosos (El Trece) luego de algunas actitudes del Chanchi Estevez (el huevazo a Gabriel Oliveri y una polémica votación en contra de Sabrina Carballo, quien terminó en el duelo de la “H” enfrentada a Lissa Vera) que le pusieron picante a la previa.

“Vamos a aplicar una medida de manera ejemplificadora por el ámbito en el que sucedió”, dijo Oliveri para anunciar la correspondiente sanción al exfutbolista por su “acto de indisciplina”. “La medida tiene que ser en el ámbito del hotel. Y por eso, la semana que viene, durante toda la semana, va a seguir siendo staff, para seguir trabajando juntos y aprendiendo de respeto, de confianza y seguir creciendo”, sentenció el gerente general del hotel.

En la previa también se había visto una pelea entre Estévez y Alex Caniggia, la cual ocurrió en pleno duelo. Sabrina aventajaba a Lissa en el momento en que debían serruchar un parante para obtener la tarjeta dorada del Hotel. Entonces, Locho Loccissano le indicó un movimiento a la ex Bandana para que pudiera ponerse a tiro, gesto que el Chanchi repudió con un empujón y un enérgico: “No des indicaciones”. “¿Qué lo tocas, gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas, gato?, saltó Caniggia en defensa del ex Combate y rápidamente el campeón con Racing se paró de manos.

De pronto, la tribuna se agitó y se rompieron algunas maderas, mientras las mujeres seguían palo y palo en el duelo. Martín Salwe se puso en el medio de los dos como para separar, mientras a Caniggia no lo podían frenar y seguía gritándole al Chanchi. “Locho no me daba bolilla, entonces un poco lo empujé como para decirle que no dé más instrucciones. Ahí Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos. Pero no pasó nada, fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, dijo Estévez en el backstage.

Lissa Vera y Sabrina Carballo se enfrentaron en un arduo duelo de la "H"

Ajenas a la pelea, Lissa y Sabrina siguieron compitiendo como si nada y poniéndole todo al duelo. Sabrina mantuvo la pequeña ventaja y finalmente logró colocar la tarjeta dorada en el centro del puente de la “H”, alcanzando la victoria y dejando en el camino a Vera. Extenuadas, ambas se dieron un sentido abrazo, mientras a su alrededor se palpaba una extraña tensión.

Incluso, los conductores Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis, no anunciaron con gran pompa a la ganadora y se tomaron unos minutos para dejar a los participantes que bajaran la efervescencia y se calmaran los ánimos entre los que se pelearon.

“Estábamos observando la parte final del juego y vimos una anomalía en el recorrido final de Sabri: ella estaba subiendo por el lugar indicado, el lugar central, y a partir de una indicación de un compañero, ella cambia el recorrido y sube por el costado. Lo vimos en el video y Martín te dice: ‘No, no, andá por el costado’. Subiste por un lugar que no era el lugar correcto, lamentablemente. Siempre las reglas fueron claras: hay que subir por el medio y siempre bajar por el costado”, dijo Leunis como introducción al veredicto.

Sabrina Carballo le estaba ganando a Lissa Vera el duelo de la "H", pero se equivocó y deberán repetir la definición

“Hemos decidido, entonces, que vamos a repetir la parte final. Van a hacer una carrera, cabeza a cabeza, partiendo desde la mesa con la tarjeta. Van a tener que ir, poner la tarjeta en el ascensor, subir por el centro como corresponde, llegar a la parte alta, lograr que llegue a la parte alta la tarjeta y colocarla en el centro. Van a tener que en la cancha definir realmente quién se queda y quién se va”, cerró el conductor y dejando todo listo para que este martes, finalmente, se sepa quién abandona el Hotel.

