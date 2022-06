Karina La Princesita dio una nota con El Polaco y dijo que no volvería con él pero sí con Nicolás Furman

Karina la Princesita participó de un especial que grabó El Polaco para América

Karina La Princesita Tejeda y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk estuvieron en pareja durante seis años y tuvieron una hija, Sol, que hoy es una adolescente. La separación fue de lo más conflictiva y los pormenores se vieron reflejados en las letras de algunas de sus canciones. Después, ella mantuvo una larga relación con Sergio el Kun Agüero y, recientemente, cortó con el físico Nicolás Furman, con quien había empezado a salir a fines del 2020. El cantante, por su parte, estuvo entre otras mujeres con Valeria Aquino, con quien tuvo a la pequeña Alma, y con Barby Silenzi, madre de su hija Abril, de quien actualmente está distanciado. Pero el tiempo hizo que ambos pudieran volver a tener un vínculo ameno. Y eso se vio reflejado en una entrevista que brindaron juntos para las cámaras de LAM.

Los ex habían estado grabando un especial del ciclo De gira con El Polaco que el cantante conduce por la pantalla de América y, ante la pregunta del cronista Alejandro Castelo, Karina se encargó de explicar que ahora pueden hablar ya no como en los viejos tiempos sino como en los nuevos. “Ya no nos agarramos de los pelos”, dijo divertida. Y el intérprete de Deja de llorar aclaró que fue él mismo quien se ocupó de invitarla a su programa cuando ella estuvo en su casa festejando su cumpleaños.

Karina La Princesita y El Polaco cuando eran pareja

Lo cierto es que, cuando el periodista remarcó que lo dos estaban “solteros” y trató de dar a entender que podía producirse un reencuentro de ellos como pareja, ambos se encargaron de descartar esa idea. “Dale dos días y vuelve”, dijo La Princesita, haciendo referencia a las constantes idas y vueltas del Polaco y Barby. Y aseguró que no sabía que el padre de su hija estaba solo, aunque confirmó que ella sí.

“Donde hubo fuego...”, intentó expresar el notero. Pero Karina se ocupó de rematar la frase: “Donde hubo fuego quedó, en este caso, olor a quemado. ¡Ni cenizas!”. Frente a esto, el Polaco lanzó una carcajada y confirmó que lo de ellos estaba “carbonizado”. Pero ambos tienen una hija en común y también hicieron referencia a ella, quien ya anunció su idea de irse a vivir al extranjero cuando cumpla los 18 años. “Falta un montón, tiene 15 recién. La cabeza cambia. Pueden pasar tantas cosas”, dijo tratando de sacarle peso a la preocupación de Tejeda. Pero ella dejó en claro que, quizá, el papá no lo siente tanto como ella porque tiene más nenas “lo que es una bendición”.

Karina La Princesita junto a Nicolás Furman en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Entonces, una vez más, el cronista bromeó diciendo que si volvieran no tendrían que dividirse el tiempo con su hija. “Es imposible, ya sabemos”, dijo tajante Karina. Pero cuando Castelo le preguntó al Polaco si volvería con una ex y él dijo que no, la cantante se quedó pensando y decidió desmentirlo. “Paremos, con Barby te vivís peleando. Es ex y volvés”, le dijo. “Bueno, pero de una recontra ex estamos hablando...”, se defendió él. “¡Ya volviste con una ex! ¿O no?”, insistió la intérprete de Con la misma moneda.

Frente a esto, La Princesita se encargó de dejar las cosas claras. “Yo volvería con un ex y él volvería con una ex. Pero si a lo que estás queriendo llegar es a saber si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no”, afirmó. Y sorprendió al admitir que sí volvería con su última pareja. “¿O sea Furman sí?”, preguntó el periodista. “¡Furman sí!”, respondió ella con cara de entusiasmada. Y agregó: “Yo lo amo. Igual, no terminé mal con él. Entre nosotros no pasó esto de ‘yo te engañé' o ‘vos me engañas’. Fueron otras cosas”.

