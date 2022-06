Gabriel Oliveri habló de su incidente con Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: “Hay que echarlo”

Chanchi Estévez le tiró un huevazo a Gabriel Oliveri en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

“La idea es que Gabriel se acerque lo suficiente para meterle un huevo en la cabeza y harina en los lentes”, dijo con picardía Maximiliano El Chanchi Estévez al hablar en backstage en El Hotel de los Famosos (El Trece). Estaba a punto de perpetrar una travesura contra Gabriel Oliveri, gerente general del alojamiento en donde transcurre toda la acción del exitoso reality.

“¿Como estás?”, le preguntó el exfutbolista a Oliveri cuando lo vio, haciéndose el distraído. “¿Qué pasó? Estás más hindú que nunca... ¿Te golpeaste la cabeza? Estás de un mercado exótico, así con la túnica”, le replicó el gerente al ver el exótico look del Chanchi, con la cabeza tapada por una toalla. Allí escondía lo que le estaba por arrojar a Gabriel.

“Vení que te quiero decir algo, te tengo que decir algo...”, dijo el marido de ficción de Sabrina Carballo y en cuanto Oliveri se acercó, recibió el ataque: un contundente huevazo sobre la cabeza y un puñado de harina esparcido sobre su cara. “¡Te re cabió, Gabriel!”, gritaba el Chanchi, festejando su accionar y corriendo a esconderse tras la agresión. El gerente general del hotel, en tanto, se iba en dirección contraria, rumiando y maldiciendo a Estévez entre dientes.

Gabriel Oliveri habló de su incidente con Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos (Video: Intrusos, América)

Este lunes, Gabriel estuvo de invitado en Intrusos (América) y se refirió al detrás de escena del incidente con uno de los participantes más polémicos del reality. “¿Sentís que pasó un límite?”, quiso saber Florencia de la V, conductora del ciclo. “Sí, sí... Pampita, el Chino Leunis, yo y el resto de los especialistas estamos fuera de la competencia, del juego”, dijo Oliveri en relación a los límites que los participantes deben tener en cuenta.

“Lo que hizo el Chanchi está mal, primero porque es comida, no hay que tirar comida. Y segundo, que es un hecho violento, yo uso lentes... Lo único bueno que rescato es que la ropa no se manchó, nada, y el pelo me quedó más brillante”, bromeó en relación al huevazo. “Una persona que hace eso automáticamente está echada”, reafirmó.

El huevazo que Chanchi Estévez le propinó a Gabriel Oliveri en El Hotel de los Famosos

Oliveri luego subrayó su malestar ante la situación. “Lo primero que le dije a la producción fue: ‘Hay que echarlo’. Pero por cuestiones del reality no se puede”, explicó el jurado. “Me quedé re caliente y dije: ‘Ya hay que rajarlo, es una vergüenza’. No me pasó nunca en mi vida laboral ni nada”, repitió Gabriel, aun sintiendo el sabor amargo ante esta insólita situación vivida.

Sin embargo y ante las preguntas del panel, Gabriel desestimó el hecho de no haber sido cuidado por la producción del reality, a la vez en que no vio con malos ojos que se emitiera al aire el incidente con el Chanchi. “Si yo me meto en un reality, sé que es una falta de respeto. No debería haber pasado. Pero si pasa, ya está. Yo no dije: ‘Esto no lo pongan al aire’. Ya está, ya pasó y esto nos enseña un montón de cosas”, cerró Oliveri al respecto.

En tanto, hay expectativas por la emisión de El Hotel de los Famosos de este lunes. Según un adelanto que pudo verse hoy en Nosotros a la Mañana, hubo una fuerte pelea entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez. El enfrentamiento se dará en el duelo de eliminación en la “H” entre Lissa Vera y Sabrina Carballo, dos participantes de bandos opuestos.

