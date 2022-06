Un sillón de cuero tipo Chesterfield donde descansa su perro, un vajillero antiguo y otros adornos: así es el living de la China Suárez

La casa de la China Suárez

En la intersección del kilómetro 4 y Ruta Provincial 34. Barrio Los Ombúes. Pilar Centro. Provincia de Buenos Aires. Bien lejos de tumultuosa ciudad de Buenos Aires, como lo indican esas coordenadas que ya hablan de un acceso lejano y algo complicado de encontrar, la China Suárez lleva adelante su vida.

En ese punto del mapa quedan las Chacras de Murray, el barrio privado al que se mudó tras separarse del chileno Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos menores. Durante los primeros meses, Eugenia fue mostrando en cada nuevo posteo o historia los avances de la decoración, que consiguió, en gran parte, gracias a los canjes que fue logrando. Primero, la actriz fue compartiendo los muebles antiguos y reciclados que eligió, la grifería de los baños y la espectacular sala de cine llena de almohadones.

Una panorámica del altillo convertido en microcine

Luego, publicó cómo quedaron el toilette y el baño bajo su criterioso buen ojo para lo vintage. Y a continuación, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio subió un video en su cuenta de Instagram donde se puede ver los detalles de su habitación y la galería de la propiedad campestre.

“Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte y vean los resultados”, escribió Suárez en su momento en un posteo en el que se la ve en los distintos espacios de su casa, siempre acompañada por sus perritos.

De estilo rústico y despojado, paredes blancas y muebles de madera, el dormitorio de la China juega con los distintos estampados y dibujos para los elementos textiles. Flores para los pocos cuadros que decoran la pared y acolchado animal print de leopardo le dan vida a su cuarto.

El ventanal de la casa de la China Suárez

"En cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", dijo Eugenia de su bañera rosa

Luego, la vemos salir al patio de su nuevo hogar, un lugar pensado para compartir con amigos y en familia, con una gran mesa, flores y una galería con hamacas y rincones bien cómodos con asientos en distintos estilos para momentos de relax.

“Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas. Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, dijo hace poco la actriz, que se declaró fan de “mezclar lo moderno con lo antiguo” y los papeles murales.

En las últimas horas, la China Suárez compartió con sus seguidores un video donde mostró una parte del living de su casa de Chacras de Murray. La actriz subió nuevas imágenes en realidad para mostrar cómo su perro duerme en el sillón. En la filmación, puede verse que en el living un sillón de cuero marrón tipo Chesterfield, una mesa ratona de madera, un vajillero antiguo y otro sillón con funda blanca y rosada.

El living de la casa de la China Suárez

El living de la casa de la China Suárez

En las fotos también puede verse el pasillo que da al living, donde la China ubicó la cajonera antigua que durante 2021 patinó de color verde. “Ay dios, ¡que cara!”, se escucha decir a la actriz en el corto video donde hizo foco en la expresión de su perro, que descansa cómodamente en el sillón de cuero.

