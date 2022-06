Rodrigo De Paul compartió una romántica foto con Tini Stoessel: “La rompiste”

La foto que compartió Rodrigo De Paul con Tini

El noviazgo entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel es uno de los romances que mayor repercusión generó en los últimos tiempos. El alto perfil que tiene cada uno en sus respectivas profesiones los puso en la primera plana de los diversos medios del mundo. Si bien ya se mostraron varias veces juntos en distintas situaciones, durante las últimas horas el futbolista decidió subir una imagen de ambos a sus redes sociales.

El mediocampista de la selección argentina se había mostrado en su perfil oficial de redes sociales días atrás con la cantante, pero en ese momento sólo compartió la mano de ella. Ahora decidió sacarse una romántica selfie en la que ella lo está besando y él la felicita: “La rompiste”.

La referencia era a los tres recitales que la artista brindó en estos últimos días en el Arena Maipu de Mendoza. El “Tini Tour 2022″ tiene múltiples fechas en el país, pero también se realizará por América Latina y Europa. El deportista del Atlético de Madrid aprovechó sus días libres tras sus compromisos con la Selección y la acompañó a los shows. A priori, deberá sumarse a la pretemporada del Colchonero el próximo 10 de julio.

Tini le canta a De Paul

En esa misma provincia también le dedicó el tema “Acércate” en una escena que hizo delirar a todos los fanáticos. Si bien De Paul estuvo camuflado en un lugar vip, los seguidores advirtieron rápidamente el guiño que Tini le hizo. “No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, fue el fragmento que la cantante le dedicó a su pareja.

El gesto romántico llegó desde el lado del jugador horas más tarde a través de su cuenta de Instagram con más de 4 millones de seguidores. De Paul ya había sorprendido también cuando le envió saludos por una transmisión deportiva en vivo luego del trascendente encuentro contra Italia por la finalissima. También había apoyado a su pareja desde la concentración de Argentina mostrando su ansiedad por ver uno de los recitales que brindó vía streaming.

“Estamos muy bien. Por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos y cuando estamos juntos lo disfrutamos. Ya se lo dije a ella. La está rompiendo, hace feliz a mucha gente. Está bueno que en el trabajo que tenemos hacemos olvidar los problemas a la gente”, había declarado el jugador en la entrevista que brindó para No es tan tarde que se emite por Telefé.

SEGUIR LEYENDO: