La sorpresiva respuesta de Camila Homs sobre Tini Stoessel

Camila Homs habló por primera vez de Tini Stoessel (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Mucho se habló en los últimos meses del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Desde que empezaron los primeros rumores y se confirmó la relación con las fotos que aparecieron de ellos en Ibiza, hasta las declaraciones del futbolista en el programa de Germán Paoloski y la presentación oficial en el cumpleaños de él. Pero, hasta el momento, Camila Homs, la ex del jugador y madre de sus dos hijos Francesca y Bautista, no se había pronunciado al respecto.

De muy bajo perfil, y si bien dio varias entrevistas, la modelo siempre prefirió esquivar el tema. Sin embargo, este jueves en una nota con Socios del espectáculo se animó a hablar un poco más sobre la cantante. “Me encanta vivir en Argentina porque puedo disfrutar de mi familia, cosa que por un montón de años no tuve la oportunidad”, comenzó expresando. Y luego, al ser consultada por el vínculo con su ex, apuntó: “Tenemos un diálogo directo, cordial, por el bien de nuestros hijos. De la separación de bienes se están encargando nuestros abogados”. En tanto, también respondió sobre la posibilidad de volver a enamorarse. “No sé, no voy a hablar de eso, pero no cierro la puerta”, admitió, y negó un romance con Nacho Lecouna, con quien se la había vinculado sentimentalmente.

Entonces, la cronista le preguntó si De Paul ya le había presentado a Tini como novia. “No voy a hablar de eso”. Sin embargo, sorprendió al elogiar el talento de la cantante: “Me gusta su música, es re pegadiza, tiene muy buenos temas. Se baila, obvio”. En las últimas horas, Homs también se había referido al incómodo encuentro con Rodrigo en un boliche. “Sí, estábamos ahí al ladito, pero nada. Todo bien”, había dicho.

Por otra parte, el último fin de semana Stoessel y De Paul se mostraron más juntos que nunca. La flamante pareja dejó de esconderse y el sábado pasado se los pudo ver muy enamorados en el festejo de los 28 años del deportista. El festejo se realizó pasada la medianoche en Amelí, un restó ubicado en la zona de San Isidro. Tanto Tini como Rodrigo llegaron de manera separada y recién en el interior del lugar se encontraron. Además, participaron de la celebración muchos amigos del jugador como Giovanni Lo Celso, el conductor Joaquín El Pollo Álvarez y su mujer Tefi Russo, y parte de la familia de su novia: su cuñado Franscico Stoessel y su suegra Mariana.

El cumpleaños de Rodrigo de Paul (Video: Amelí)

La cantante, que ese sábado dio un recital en la provincia de Santa Fe, recién llegó alrededor de las 2 de la madrugada, tras arribar en un avión privado a la 1:30 en Aeroparque para luego trasladarse hasta el lugar donde se llevó a cabo la fiesta. De hecho, la artista se cambió en medio del evento. El festejo contó con más de 250 invitados que bailaron toda la noche con la musicalización de la Fiesta Bresh hasta las 6:30 de la mañana, horario en que se retiró el jugador con sus amigos más íntimos que salieron tapándolo para esconderlo de la prensa. Pasadas las 4:30 am se cortó la torta y la novia no se sumó al corte. Tini se retiró primero y dos horas después se terminaron los festejos. El partió con amigos manejando su camioneta y a las pocas cuadras, se puso al volante y se dirigió a la casa de Martina, ubicada en un country de zona norte.

