Ramiro Bueno, el hijo del Potro Rodrigo, recordó el trágico accidente de su papá: “Yo podría no estar acá”

Ramiro Bueno recuerda a su padre Rodrigo a 22 años de su muerte (Audio: "Pasa Montagna", Radio Rivadavia)

Faltan unos días para que se cumplan 22 años de la muerte de Rodrigo Bueno. En aquel entonces y en pleno ascenso de su carrera, el popular cantante perdió la vida en un accidente de tránsito al que sobrevivieron su hijo Ramiro, que tenía apenas tres años de edad, y la madre de este, Patricia Pacheco, quien también viajaba en el auto. Pero hoy, el joven cumplió los 25 y, además de haberse recibido como periodista deportivo y estar estudiando la licenciatura en comunicación audiovisual, tiene claro que heredó de su padre la pasión por la música.

De bajo perfil, el joven aceptó una entrevista con Pablo Montagna y recordó al ídolo del cuarteto. “Fue un proceso bastante amplio darme cuenta quién era mi viejo. Al principio no entendía mucho de lo que había generado en la gente, pero después la me paraban en la calle y me hablaban maravillas. Me decían: ´Loco, tu papá era un artista impresionante´. Prácticamente toda la gente que me lo cuenta me dice: ´Me alegró la vida´”, comenzó expresando en Pasa Montagna, el ciclo de Radio Rivadavia.

Y continuó: “Hoy por hoy empecé a tomar magnitud, en base a los testimonios y el cariño que la gente me brindaba en la calle cuando me cruzaba. Me reconocían rápido, hoy con el tema del barbijo estoy un poco más encubierto. Pero la gente ya me sacó la ficha. El otro día me bajé del subte para ir a la facultad y no hice ni dos pasos, que ya me había reconocido una chica con barbijo y todo. Y yo dije: ´Qué locura, qué flash´”.

"El Potro" Rodrigo supo conquistar con su música a todo el país e incluso traspasó fronteras

En tanto, también se refirió al accidente que le costó la vida a su papá. “Veo mucho material de él en los escenarios, las entrevistas también, porque me atrae escucharlo, pero con respecto a estos temas tan puntuales de sus últimos días no lo veo tanto porque siento que quizás no es lo que quiero ver. Yo todo lo que consumo de mi padre es solamente para seguir nutriéndome sobre quién fue él y cómo se manejaba. Y creo que estos puntos son cosas que en algún momento las voy a ver”, señaló. “Creo que fue un nuevo cumpleaños, yo volví a nacer en ese momento. Hoy tranquilamente yo podría no estar acá y estar con mi viejo allá arriba. Estoy plenamente agradecido de que mi historia no haya sido tan corta”, analizó.

Por otra parte, Ramito también habló sobre su incursión en la música. “Le estoy dedicando muchísimo tiempo, pero hoy por hoy no estoy 100% profesionalizado. No vivo de esto, yo tengo mi laburo y mi estudio, y con eso me voy sustentando los gastos de producción. Tengo como una meta vivir de la música, pero mientras tanto tengo mi laburo”, dijo. Y detalló: “Conocí el hip hop desde muy chico, me acompañó mucho y prácticamente me crié con eso. Encontré un sonido que me atrapó mucho y además tiene una cultura de hermandad y unión”.

En ese sentido, reveló: “Hace dos años yo le hice un tema a mi padre, que se llama 24-05 -por su cumpleaños-, que fue hecho con mucho amor, en una época muy delicada porque era la pandemia. Lo grabé en mi casa y fue una manera de poder lanzarme como artista con un tema, agradeciéndole a mi padre y contando algunas cosas de él”.

Por último, se refirió a la relación con su familia paterna. “Hace mucho tiempo no tenemos contacto fluido. Creo que cada uno tomó su camino, están laburando con sus cosas en Córdoba y yo sigo con mi vida acá. Con Betty (Olave) me mensajeo para las Fiestas, pero después es muy de ven en cuando. No hay ningún tipo de conflicto, pero sí es una cuestión de caminos diferentes”, cerró.

