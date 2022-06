Mirko hizo una divertida imitación del famoso audio de Marcela Tinayre: “Con la peor de las ondas”

Mirko imitó el famoso audio de Marcela Tinayre

“Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas”, dice parte del popular audio que tiempo atrás envió Marcela Tinayre en un chat privado en Whatsapp y que se terminó viralizando, a tal punto que hoy es uno de los memes más utilizados en las redes sociales y que incluso fue tomado para uno de los divertidos videos de Gente Rota. En este sentido, hubo muchas imitaciones de la grabación, pero en las últimas horas hubo una en especial que revolucionó las redes sociales. Se trata de nada más ni nada menos que de la que hizo Mirko, el hijo de Marley.

Sin dudarlo, el conductor de La Voz Argentina lo compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores: “Fanático del video de la peor de las ondas de Marcela Tinayre y cada vez que le digo de ir a algún lado arranca con que va a ir con la peor de las ondas jaja”, escribió junto al video.

El posteo en el que Marley compartió la divertida grabación de Mirko

Divertido, y mirando a cámara, el pequeño de cuatro años hizo una parodia perfecta: “Mirá, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. No me invitan nunca”, comenzó expresando, con una pícara sonrisa. “Con la peor de las ondas, nena. Me voy a tomar mi auto, salgo a la mañana. No sé qué día tengo que ir, pero yo voy a ir con la peor de las ondas, y me voy a ir a Rosario”, enfatizó, con su característica simpatía.

En tanto, la grabación superó las 400 mil reproducciones y tuvo miles de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas figuras como Moria Casán y Georgina Barbarossa, quienes se expresaron con elocuentes emojis. Y muchos internautas también destacaron el talento de Mirko: “Tremendo actor va a ser, además de ser súper simpático y tener toda la facha ¡Genio total!”, “Cada día lo amo más”, “Se la sabe entera la frase”, “Listo, Mirko, soy tu fan”, fueron algunos de los tantos mensajes que se vieron en el posteo.

A mediados de mayo, había sido la propia Tinayre quien reveló la historia detrás de su audio vital. En ese entonces, explicó que el mensaje se lo había mandado a Silvia Pesquera, una productora de Chiquita que le hizo un pedido a último momento. “A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó: ‘¿Podés salvarnos, Marce? Fue todo: ‘Ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’”, recordó la conductora de Las Rubias en una visita que había hecho a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América.

Marcela Tinayre habló de su audio viral "con la peor de las ondas" (Video: "LAM", América)

Luego, había señalado: “Me pesó el rol de hija, entonces les dije: ‘Lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”. Por último, manifestó: “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio”.

SEGUIR LEYENDO: