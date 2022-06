Operarán a Dani La Chepi por una complicada anomalía: “No hay más tiempo para postergar”

Dani La Chepi había empezado el año con algunos momentos difíciles. No solo perdió a su papá, quien pasó sus últimos años con un frágil estado de salud, sino que debió ser intervenida por un problema renal.

Sin embargo, ahora enfrenta otro duro diagnóstico. Tras realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa y la influencer salió a contar que tendrán que operarla de nuevo.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, reveló La Chepi.

En ese sentido, la exparticipante de Masterchef Celebrity precisó que la cirugía será el martes: “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola-, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”.

“Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”, se quejó la actriz que está próxima a estrenar su show personal. Finalmente, reflexionó: “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.

Recordemos que en marzo pasado, Dani La Chepi anunció su separación de Javier Cordone en las redes sociales, luego de que se filtraran los rumores. “Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no. Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”, señaló en una entrevista.

Cabe recordar que Dani y Javier se conocieron durante la pandemia y de la manera más casual, gracias a la curiosidad de su hija Isabella. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, dijo en abril de 2020 durante su visita a Minuto para ganar. Un día le trajo de regalo un vino y quedaron en tomarlo juntos cuando terminara la cuarentena.

En el ciclo que conducía Marley por Telefe, Dani reveló la importancia de Isabella como celestina. “En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía (guiño de ojo). Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba...Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, dijo entonces La Chepi.

Pero con el paso de los meses, la relación se fue desgastando hasta que decidieron por un punto final al noviazgo. “Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás me parece que son parte de la intimidad. Javier y yo estamos separados, pero yo estoy bien”, dijo por aquel entonces en un breve video que publicó en su cuenta de Instagram. Y para completar la publicación, escribió un mensaje de gratitud para sus seguidores. “Les quiero mucho, gracias por preocuparse”.

