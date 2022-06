Tras el escándalo, Toto Salvio blanqueó su noviazgo con Sol Rinaldi y su ex le hizo graves acusaciones

Toto Salvio, entre un nuevo amor y el escándalo con su ex

A mediados de abril, el jugador de Boca Juniors Eduardo Toto Salvio protagonizó un hecho escandaloso: Magalí Aravena, su exesposa y madre de sus hijos, Valentino y Chloe, denunció que fue atropellada por el futbolista en Puerto Madero, algo que se pudo comprobar a través de las cámaras de seguridad de la zona. “La mujer manifestó que en momentos en que se dirigía a hablar con su pareja encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada la Sra. Aravena”, decía el informe policial.

Desde ese entonces, se supo que el futbolista estaba comenzando una relación sentimental con una muchacha llamada Sol Rinaldi, también conocida como Sol Sheckler, quien habría subido una historia desde su cuenta de Instagram en la casa del deportista, lo que habría alertado de su presencia en el lugar a Aravena. “No soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, había expresado la joven en esa ocasión.

Lo cierto es que este domingo, dos meses después de este lamentable episodio y luego de algunas señales en las redes sociales, el jugador publicó en sus redes sociales las primeras fotos oficiales de su noviazgo con Sol. “About last night” (sobre la última noche), escribió junto a varias postales en las que se los ve abrazados y vestidos como para ir a una fiesta.

Algunas fotos con las que Toto Salvio blanqueó su romance con Sol Rinaldi

En tanto y apenas minutos después de que el futbolista compartiera con sus seguidores estas imágenes, su ex utilizó su cuenta de Twitter para publicar contundentes mensajes en su contra. “Una vez más priorizando tu PUTO EGO. Una vez más ellos esperándote … y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA, SOS BASURA, SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE”, escribió Aravena furiosa. Y agregó, en otro tweet: “Me callé MIL COSAS QUE HICISTE, para cuidarlos a ellos pero BASTA. NO ES NO”.

Las fuertes acusaciones de la ex del Toto Salvio

Acto seguido, Magalí compartió la reflexión de un usuario que escribió: “A mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo a jugar a la pelota, él mismo sabe lo importante que es para acompañar en el proceso del fútbol infantil”. Y añadió sobre ese comentario: “GRACIAS A Dios UNOOOO, ¡uno que ve las cosas y con corazón!”

Aravena compartió el mensaje de apoyo de un usuario

En tanto, Magalí también se dedicó a retuitear varios mensajes que algunos usuarias publicaron en contra del ex Lanús. “Debe pagar por lo que te hizo… ¿cómo puede priorizar una mina y no sus hijos? El karma se va encargar de él”, “Piel de gallina cuando lo leía, Maga. La vida es sabia. Vos hacés las cosas bien”, “¡Te recontra banco! Basta de proteger forros que priorizan una mina antes que a los hijos!”, “Si vos en serio jamás les hablaste mal y es su decisión no conocerla, él los tiene que poner primero. Qué raza de el mal los futbolistas, my god”, fueron algunos de los comentarios que ella decidió replicar.

La furia de la ex del futbolista se debería al hecho de que sus hijos no querrían conocer a la actual pareja de su padre y, por este motivo, él tampoco estaría compartiendo mucho tiempo con ellos. De hecho, hace unos días se confirmó su lesión muscular, razón por la cual está alejado de las canchas por unas semanas y esto le facilitaría el contacto con sus pequeños, algo que según su ex, no estaría cumpliendo.

