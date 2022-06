María Rosa Fugazot recordó una terrible anécdota: “Me pusieron vidrio en el maquillaje”

María Rosa Fugazot contó cuando le pusieron vidrio molido en el maquillaje (Video: "Implacables", El Nueve)

No suele dar muchas entrevistas, pero cuando lo hace, María Rosa Fugazot no tiene pelos en la lengua y se anima a hablar de todo. En este sentido, este domingo estuvo como invitada en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y contó varias anécdotas de su extensa trayectoria como actriz, aunque sin dudas la que más impactó fue una de sus comienzos.

“Yo tenía 17 años, y las bailarinas nos cambiábamos en un predio en un sótano. Teníamos unos vestidores, y al lado mío estaba, bendita sea, una compañera que se llama Kelly Casanova, una chilena. Me siento para maquillarme y me dice: ´No, maquillate con el mío´. Y le digo: ‘¿Qué pasa?´. ´No te pongas eso porque tiene vidrio adentro´, me dijo”, comenzó relatando. Y continuó revelando cómo fue su reacción: “Yo soy muy buena hasta que se sube el catalán, entonces me aguanté. Después empezaron a hablar pavadas por allá, entonces yo hice ¡bim! -gesticuló como que tiraba algo-, le revoleé el vaso y le dije: ´La próxima va en la jeta, acá termina´”.

En tanto, comentó que esa no fue la única maldad que recibió por parte de sus compañeras de trabajo. “Después me empujaron dos o tres veces, entonces la próxima le puse el pie y se cayó por la escalera. ´La próxima te piso la cara, terminemos acá´, le dije. Es que, o te defendías o te pasaban por arriba, era terrible”, cerró.

En febrero, la reconocida actriz también había sido noticia luego de hacer una férrea defensa a Juan Darthés, actor que fue denunciado por Thelma Fardín, quien lo acusó de haberla violado durante una gira de Patito Feo realizada en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía apenas 16 años de edad. “Cuando yo defendí a Juan, lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él”, había dicho Fugazot frente al micrófono de Gonzalo Vázquez, el cronista de Intrusos.

María Rosa Fugazot fue parte de numerosas telenovelas como "Dulce amor", "Sos mi hombre" y "Simona", novelas en las que compartió elenco con Juan Darthés

Y luego agregó: “De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia...”. Frente a la pregunta del cronista, sobre qué le generaba hoy Darthés, María Rosa señaló: “A mí me da dolor... Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”.

En 2019, en diálogo con Marcela Tinayre para Las Rubias, Fugazot ya le había expresado su apoyo al actor. “Para mí, es un señor. Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie”, había señalado entonces. Y se había referido a la supuesta fascinación que Darthés despertaba en el público femenino: “El país andaba detrás de él. Estábamos de la mañana a la noche en el canal, convivíamos prácticamente. Yo nunca le vi una actitud fuera de lugar a Juan”.

