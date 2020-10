El tenso reencuentro de Moria Casán y Andrea Rincón en el Cantando 2020: “En un momento tuvimos una amistad”

Moria Casán y Andrea Rincón se vieron las caras a seis años de su pelea (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Eran amigas. A tal punto que, según se había comentado en su momento, Moria Casán había hecho hasta lo imposible para que Andrea Rincón formara parte del Bailando 2012, certamen en el que ella oficiaba de jurado. Pero después algo pasó entre las dos. Entonces, la diva trató a su protegida de desagradecida, señalando que le debería dar a ella todo lo que ganaba en el programa. Y la ex vedette y actual actriz deslizó que, por ayudarla a entrar al ciclo, la One le habría exigido el cincuenta por ciento de su cachet.

Desde ese momento, la relación entre Moria y Andrea nunca logró reencauzarse. E incluso pasados varios años, cuando Rincón ya le había dado un giro a su carrera participando en La Leona junto a Pablo Echarri y Nancy Dupláa, trabajo por el que ganó el Martín Fierro como Revelación de 2017, la Casán le siguió recriminado su actitud para con ella, asegurando que la había usado para llegar al programa de Marcelo Tinelli.

Así las cosas, cuando la pareja de Jey Mammón y Carla del Huerto convocó a Rincón para participar de la ronda en trío del Cantando 2020, todos los ojos estuvieron puestos en el reencuentro entre la diva y ella. Que, a decir verdad, fue bastante tenso. “Desde el primer momento noté que la tensión se llamaba Moria Casán”, comenzó diciendo la jurado luego de que el equipo interpretara el tema de Fito Paez, Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y continuó, intentando acompañar sus palabras con el lenguaje de señas: “La señorita (por Rincón) anuncia como que en el pasado, muy muy atrás... Nada, feo. Hoy es el presente, el pasado no importa. Hoy yo, santa Moria. Muy famosa, mucha vida, muy arriba, elevada. El pasado fue”.

Moria y Andrea cuando eran amigas (Foto: Verónica Guerman)

Hasta ese momento, Andrea miraba atónita. Entonces Moria se dirigió directamente a ella: “Yo a la señorita Rincón, ¿cómo le va? Nunca más le dije ni Andrea ni Rincón. Entre mis amigos, le digo ‘La Iglú’". ¿Qué significa eso? “Hay un cuentito que contaban los cómicos en el teatro, muy tierno, súper naif, que decía que un esquimal estaba viviendo en un iglú y le preguntó al papá: ‘¿Qué es un rincón?’ Chiste”.

Así, después de tratar de explicar la broma, indicando que en ese tipo de viviendas circulares no existen los “rincones”, Moria se dispuso a hacer su devolución. “Me sorprendió al principio que había toda una tensión, que estaba más puesta en mí, a ve qué digo o si nos peleamos. Me parece re vintage y re atrás, pero es lógico que porque me conocen”.

Entonces, Ángel de Brito recordó lo fuerte que había sido aquella pelea. Y Andrea recalcó que había ocurrido “hace muchos años”, como para dejar en claro que no le interesaba volver a ella. “Fue hace muchos años y había una no sé si amistad, no sé cómo llamarla, pero creo que sí, que en un momento fue amistad”, señaló Moria.

Luego, la diva habló de todos los que salen de esa especie de mamushka, que es ella. “Me tienen como una especie de mamá, entonces hay una especie de posesión y después hay una especie de celo. Se mezclan un montón de cosas. Y la verdad es que yo soy la mamá de Sofía Gala, nada más, y la abuela de Dante y Helena”, concluyó Moria.

