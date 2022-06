Cinthia Fernández habló del chat que publicó Matías Defederico: cómo es la turbulenta relación con su padre

Cinthia Fernández contó detalles del vínculo con su padre (Instagram: @cinthia_fernandez)

Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen paz. Es que luego de que la exsuegra de la bailarina hiciera duras declaraciones en su contra, y tras los chats que el exfutbolista mantuvo con el padre de la panelista y difundió en las últimas horas -que no la dejaban bien parada a ella -, ahora fue el turno de la panelista de Momento D, que utilizó su cuenta de Instagram para explicar el tormentoso vínculo que mantendría con su progenitor.

Luego de aclarar que continúa en la Justicia su reclamo por la cuota alimentaria al padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, señaló: “Es de público conocimiento que yo me llevo mal con mi papá. Lo dije públicamente un montón de veces”. Y detalló el origen del conflicto: “Con mi papá teníamos un departamento. Era de mi papá, mi mamá y mío. Para resumirles cómo termina la historia: se separan ellos y en la puerta del banco me tenía que dar mi papá la parte que me correspondía a mí, pero se paró y me dijo: ‘No te la voy a dar, vas a tener que aprender a esperar’. Ahí está el primer conflicto: no me devolvió plata que me correspondía y que yo había puesto”,

En tanto, continuó: “Estuve mucho tiempo sin hablarme y siguió el conflicto su novia. Se puso con una chica muy joven, con la cual tuve un montón de problemas. De hecho, a él lo echan de su trabajo por problemas de conducta para con los propietarios, porque él se encargaba de un edificio. Creo que hay una causa judicial, yo no vi los papeles (....) Pero con esta chica, empezó a escribirles a periodistas, habló o salieron audios de ella en el programa de Carlos Monti. Les dijo que yo había abandonado a mi papá, habló cosas de mi mamá, intimidades de ellos como pareja que yo no las tengo que escuchar como hija, cosas muy dolorosas”.

Los chats entre Matías Defederico y el padre de Cinthia Fernández que enfurecieron a la panelista

“No obstante, esta chica empezó a amenazar a mi mamá -agregó-, a meterse con su identidad, la historia de mi vieja que es muy dolorosa, hablando de su madre adoptiva que ya no existe y que mi vieja no la conoció, y que hay un montón de cosas que ella no conoce de su propia historia”. “Eran amenazas todo el tiempo a todo hora. Se las comunico a mi papá y la respuesta fue esta”, dijo. Y, acto seguido, mostró una captura de una conversación, en la que su padre trataba de desentenderse de la situación.

Por otra parte, Cinthia también contó la reacción de su padre cuando se separó de Defederico. “Empecé a tener una situación económica muy difícil, el progenitor me pasaba 20 mil pesos. Lo llamé a mi papá, le dije que por favor necesitaba la plata (del departamento) y le expliqué toda la situación y su respuesta fue nefasta. Por ende, seguí con mala relación con mi papá”, recordó.

En esa línea, lo definió: “Mi papá es una persona que tiene muchísimos problemas de salud, más allá de que yo considero que está pasando un momento emocional muy difícil: es depresivo y tiene un montón de cosas que le pasan que no hacen falta exponer. Y además tiene un montón de problemas por los cuales fue operado”. Sin embargo, destacó: “Más allá de todo lo que aguantamos mi mamá y yo, insultos y difamaciones, mi viejo se enferma y las dos bol...estuvimos con él fuimos nosotras: cuidándolo, mi vieja haciendo las curaciones, cocinándole... Pero él se seguía portando re mal. Mi mamá cuidándolo y él rajándola a la madrugada de la pieza diciéndole que tenía que hablar con su novia. Pero más allá de todo, nosotras siempre estuvimos”.

Por último, cerró revelando una anécdota de los comienzo de la pandemia: “Empecé a preguntarme que si le agarraba Covid y le pasaba algo, que si era mi culpa por haberme pelado por dinero, qué se yo...No quería quedarme con cosas por decir. De hecho, había venido Dalma Maradona y me hizo click eso, porque creo que una de nosotras le preguntó cómo hacía para perdonarle las cosas que hizo tu viejo, y ella dio una respuesta magistral que me cambió la cabeza. Y a partir de ahí me empecé a acercar un poquito más”. Sin embargo, luego mostró capturas de chats, dando a entender que la relación no pudo llegar a buenos términos y sólo recibía pedidos de dinero por parte de él, y nunca un encuentro con sus nietas. “Intenté recomponer y perdonar (...), pero es muy difícil. Es una persona que claramente no está bien”, finalizó.

