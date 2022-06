El progresivo cambio de look de la China Suárez, tras comenzar a salir con Rusherking

Junto con Rusherking, la China Suárez lució una campera oversize @sangrejaponesa

Actriz, cantante, mamá y modelo, Eugenia la China Suárez es también una influencer y como tal, sus looks siempre dan que hablar y sin proponérselo, la ex de Benjamín Vicuña impone tendencia entre sus seguidores. En las últimas semanas, coincidentemente tras confirmar su relación con el trapero Rusherking, la ex Casi Ángeles comenzó a mostrar un estilo diferente.

Lejos del estilo romántico, con puntillas, vestidos largos hasta los tobillos con corte princesa, encajes y volados que lucía hasta hace un tiempo, ahora la actriz se muestra con indumentaria mucho más urbana, en la que predominan los buzos y pantalones oversize (talles grandes), capuchas y gorros, además de por supuesto, zapatillas.

La capucha, un nuevo aliado al look de la China Suárez

Eugenia la China Suárez

En una de las primeras fotos que subió a sus redes luego de que se la viera a los besos con el joven cantante lucía justamente un buzo amarillo y un gorro de lana a tono y en otras ocasiones al mostrar su ropa en redes, lo hizo con la capucha puesta, mimetizándose de alguna forma con su flamante pareja, quien suele ocultar su pelo con accesorios.

Así, a la hora de abrigarse la ex Argentina, Tierra de Amor y Venganza, cambió las chaquetas entalladas al cuerpo por buzos y camperas deportivas grandes. Incluso este fin de semana subió varias fotos con Thomas Nicolás Tobar, tal es el verdadero nombre del músico que la semana pasada hizo un Luna Park, en la que ella lucía una campera roja de la marca de la pipa bien amplia, por lo que no dejaba ver su figura, y él un abrigo similar pero de color azul.

La China Suárez, con buzo y gorro de lana

Desde hace un tiempo la China Suárez sumó los gorros de lana a sus accesorios

Claro que a pesar de los gustos propios, muchas veces se le agregan compromisos comerciales, ya que suele usar ropa de canje o trabajar para marcas, aunque sin dudas su cambio de estilo se está haciendo notar.

Aunque los rumores de un inminente romance entre Eugenia y Thomy, como ella cariñosamente lo llama, ya venían sonando, fue en un after party de los Martín Fierro a mediados de mayo, que se los vio juntos por primera vez y a partir de ahí no se ocultaron. Incluso tuvieron varios gestos románticos en redes.

Hace unas semanas, invitado a PH, Podemos Hablar, él contó: “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así. Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”.

“La China me dice Thomy. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, contó él, en referencia a una celebración anterior a la mencionada. Al respecto, agregó: “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso, estoy muy enamorado”.

A los pocos minutos de que saliera al aire si declaración en el programa de Telefe, ella publicó una postal en blanco y negro de los dos abrazados, a modo de declaración amorosa. Al día siguiente la actriz le brindó un consejo a sus seguidores, tal vez cansada de las críticas. “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”, escribió en Twitter.

Este fin de semana ella subió a sus redes una foto de ellos dos abrazados en su cuenta de Instagram, junto con los emojis de un corazón y un fueguito.

SEGUIR LEYENDO: