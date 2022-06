La foto con la que Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Zaira Nara y Jakob Von Plessen pasaron por una fuerte crisis de pareja en los últimos meses. Ella optó por mantener un perfil bajo y dedicarse full time a su trabajo y al cuidado de sus hijos, Malaika y Viggo. Sin embargo, la pareja ha logrado hacer las paces y están otra vez juntos, luchando por su amor.

La reconciliación se confirmó a través de una foto que la conductora compartió en las redes sociales. En esta oportunidad, la hermana de Wanda Nara publicó varias imágenes y un video, luciendo ropa de una marca comercial en cuenta oficial de Instagram desde Colonia, Uruguay. En una de ellas, aparece Jacok en el reflejo de un espejo.

La presencia de Von Plessen no pasó inadvertida para los seguidores de la modelo que dejaron varios comentarios al respecto. “¿Quién es el muchacho del espejo?”, escribió una persona. “Decime que ya te arreglaste con Jacko, sin decir que ya te arreglaste”, señaló otra usuaria. “Espejito, espejito, ¿quién es ese hombrecito?”, preguntó otra persona.

Zaira Nara y la presencia de su pareja en el reflejo de un espejo (@zaira.nara)

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Zaira había explicado el motivo por el que estaban distanciados con su pareja: “Nos cuenta mucho compatibilizar su laburo con el mío”. Luego, agregó: “Yo pongo un stop (freno) porque mis hijos son chiquitos y claramente siempre necesitan más de la mamá”.

“Pasa en todas las parejas...”, admitió la conductora. Además, señaló: “No te doy a decir ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”.

Zaira Nara está en Uruguay (@zaira.nara)

Más tarde, había trascendido que Von Pleasen le había sido infiel con la modelo cordobesa Jimena Buttilengo en París. Luego de que todas las miradas apuntaran a ella, la rubia rompió el silencio en diálogo con Teleshow: “No sé quién es -por Jakob-. Conozco a Zaira, es mi amiga”, señaló. También usó sus redes sociales para desmentir el rumor. “Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mí y mi nombre en mi país (Argentina)”, dijo en una historia que compartió en sus redes sociales.

Apenas se enteró de los rumores, Zaira salió a desmentirlo: “Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París”. También habló de Jimena, la apuntada como tercera en discordia: “La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”.

Finalmente, y sin hacer mención a la relación actual con su marido, dio un cierre al tema. “Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme”, afirmó. “Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”, cerró.

Zaira Nara, reconciliada con el padre de sus hijos (@zaira.nara)

