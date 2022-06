La mamá de Matías Defederico rompió el silencio y estalló contra Cinthia Fernández: “Nos tiene hartos a todos”

Habló la mamá de Matías Defederico y apuntó duramente contra Cinthia Fernández

Los problemas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó una nueva testigo. Este jueves en el programa A la tarde (América) se conoció el testimonio de Analía, la madre del futbolista dejó en claro que la relación entre ella y la panelista está en su peor momento.

Según se pudo ver en el programa que conduce Karina Mazzoco, la mujer no está conforme con el trato que Cinthia mantiene con su ex pareja y padre de sus tres hijas, y hasta la acusó de “querer volverlo loco”. “Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que aguanta día a día por parte de ella, que se atenga a las consecuencias”, sentenció.

Enojada por la situación que está atravesando Matías Defederico, la mujer negó estar preocupada por la frase de Cinthia, quien amenazó con llevarla a la Justicia por los posteos que su exsuegra hace en las redes sociales. “Que me lleve, no sabés las ganas que tengo, porque ahí se van a aclarar un montón de cosas”, comentó sobre una posible batalla legal en Tribunales.

“Estamos podridos de este tema y estamos hartos de ella. Nos tiene hartos a todos. Ustedes (por los periodistas) solo escuchan a ella y le creen a ella. Se está metiendo en cosas que no se deberóia meter, está yendo muy lejos con esto”, sentenció la madre del ex jugador y futuro director técnico.

A dos semanas de que se celebre el Día del Padre, Cinthia Fernández se adelantó y le dedicó una canción a Matías Defederico en la que lo trata de “ausente y cobarde”, además de “moroso”. Por otro lado, lo acusó de “estar para la foto” y “no ayudar con nada” en lo que a las actividades de las tres hijas que tienen en común, Charis, Bella y Francesca, respecta.

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh”, comienza el tema que la bailarina le dedicó a su ex en las redes sociales y luego sigue: “Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos”.

Pensando en que muchos padres el domingo 19 escribirán en las redes sobre sus niños aunque durante el resto del año no estén presentes, la canción continúa: “Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”.

Respecto al regalo, sigue: “No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín”.

En las últimas horas, Fernández arremetió contra Defederico en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 5 millones de seguidores, y contó que le inició una nueva demanda. En el documento que ella misma publicó en las redes sociales dice que realiza esta demanda por “incumplimiento del régimen de comunicación”.

Resulta que Cinthia se enfureció con su ex marido porque él no la dejó ingresar al barrio privado en el que vive para llevar a las hijas de ambos a hacer deportes y quiso que las tres niñas caminaran solas desde la entrada del predio hasta el lugar donde se iba a desarrollar la actividad deportiva.

El argumento del ex jugador fue que la Justicia le impuso una medida cautelar, a pedido de Cinthia, según la cual no puede acercarse a menos de 300 metros de ella, por lo que las niñas tendrían que entrar solas para evitar quedar cerca de su ex mujer. Sin embargo, en el documento especifica que la medida rige solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que en el caso de que el encuentro se diera en el barrio privado donde vive, ubicado en provincia, no habría inconveniente alguno.

