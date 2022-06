Playa junto a su hija y salidas con amigas por la noche: las vacaciones de Pampita en Miami

El lujoso departamento que alquiló Pampita para su estadía en Miami

Fueron meses ajetreados para Carolina Pampita Ardohain. Es que, desde marzo, estuvo al frente de El Hotel de los Famosos, el reality que condujo junto al Chino Leunis y que todavía sigue siendo un éxito por la pantalla de El Trece, pero que le llevaba muchas horas de trabajo al día. Y, si bien el programa continúa al aire, las grabaciones ya finalizaron y, por ese motivo, es que se pudo tomar unos días de descanso, que los aprovechó para viajar a Miami junto a su hija Ana García Moritán y algunas amigas íntimas. Su marido, Roberto, tuvo que quedarse en Buenos Aires por compromisos laborales.

En este sentido, y tras anunciar la segunda temporada de Siendo Pampita, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir con sus más de siete millones de seguidores las primeras imágenes de sus vacaciones. Alojada en un exclusivo departamento, mostró todas las comodidades del lugar: una amplia cocina, living, dormitorio y un gran balcón con vista al mar. Pero además,, en el mismo video, también dejó ver parte de sus días con Anita en la playa, a donde se las vio jugando con las olas. La pequeña también se entretuvo comiendo en una gran reposera y también jugando mientras veía a su famosa mamá posando para la cámara de su celular.

Las vacaciones de Pampita y su hija Ana en Miami

En tanto, Pampita también se hizo tiempo para disfrutar de una salida con sus amigas. Por la noche, visitó un reconocido restaurante, ubicado en el centro de esa ciudad de la Florida, y lo hizo acompañada por su asesora de vestuario Estefanía Novillo; la madrina de su hija, Luciana Pizzolorusso, María Alberó y Sonia Alfieri. Allí, además de disfrutar de la comida del lugar, también aprovecharon para quedarse a bailar. Incluso, la top subió a sus stories una grabación donde se las ve muy divertidas al ritmo de “Una cerveza”, el popular tema de Ráfaga.

Al ver uno de sus posteos, García Moritán no pudo evitar comentarlo: “Ya las extraño”, escribió el legislador junto al emoji de un corazón. Además, entre los cientos de mensajes, también se destacó el de su compañero Leunis. “¡Disfruten mucho! Merecidísimo”, le comentó.

En una íntima entrevista con Teleshow, Ardohain se había referido al debate sobre la estética que se originó en las redes sociales a raíz de unas fotos suyas. “Yo me veo hermosa. Estoy hormonal. Tengo las tetas grandes, ¿no? Es como que eso me hace ver todo otro talle, también. Pero no siento presión por ser otra cosa. Porque hoy estoy amamantando, soy mamá, estoy en esa etapa. En general es al revés: me critican mucho porque estoy muy flaca, y es mi genética que me lleva para ese lado. No lo sentí como una crítica, al contrario: sentí que (esa persona) quiso decir que le gustaba esta versión mía, que festejaba verme saludable, hermosa y feliz”, había expresado.

Por otro lado, también había hablado sobre su relación con “Robert”, tal como ella lo llama. “Estoy muerta de amor. Y cada día lo amo más y se lo digo mucho porque me sorprende a mí misma que el amor siga creciendo. Y muchas veces termino el día y le digo: ´¡Cómo te amo! Y hoy te amo más todavía´, porque él me enamora con cosas súper básicas. Me da una mano con alguno de los chicos, o me viene a buscar a algún lugar y ve que tengo frío, y va a buscar al auto un abrigo y yo muero de amor. Tiene todo para que estemos juntos el resto de nuestras vidas”, había explicado.

