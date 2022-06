Una nueva regla y el inesperado mensaje de la hermana de John Lennon: así comenzó La Voz Argentina

Así comenzó La Voz Argentina (Video: Telefe)

Después de tanta espera, finalmente comenzó la nueva temporada de La Voz Argentina. Luego de que el reality consagre como ganador de la edición 2021 a Francisco Benítez, este año Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner volverán a buscar un nuevo talento para el canto en la escena local.

A las 22.44, y después de la emisión de Masterchef Celebrity, la revancha, en la que Sofía Pachano y VIcky Xipolitakis se definieron como las finalistas del certamen, Telefe presentó el programa con un impactante clip en el que se mostraron imágenes de distintas partes del país y también de los coachs, ya listos y ansiosos por conocer a los nuevos participantes. “Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de La Voz Argentina”, anunció Marley desde el estudio y, acto seguido, dio paso a la presentación de los jurados, que lucieron looks renovados y se mostraron eufóricos por la presencia del público en el piso.

Pero sin más tiempo que perder, se dio paso a la primera participante, Cecilia Mirabile, una joven de 25 años oriunda de San Luis. Luego de contar un poco su historia, la concursante interpretó “Rise up” y conmovió a todos los coachs, sin excepción. Entonces, la elección del equipo quedó en manos de la chica, quien se inclinó por el de los hermanos Montaner.

En tanto, uno de los momentos más picantes de la noche se dio cuando el segundo concursante, Tomás Sagués, de 23 años y oriundo de Bella Vista, cantó “Entre Nosotros”. Maravillados por su talento, todos dieron vuelta su silla, pero fue Lali la que utilizó el “bloqueo”, una nueva norma que habilita a los coachs a imposibilitar a uno de sus colegas ser elegido por un participante.

De esta manera, la intérprete de “Disciplina” decidió que Mau y Ricky no tuvieran la posibilidad de que Sagués integre su equipo. “Éste coño se iba a venir para este equipo y ésta coña lo sabía”, manifestó Ricky, entre risas y un poco de fastidio. “Esto es parte del juego, querido”, ironizó la ex Casi Ángeles. Y, finalmente, entre las tres opciones disponibles, Tomás eligió a Lali, que lo abrazó eufórica. “¡Gracias, guacho! ¡La vas a romper!”, exclamó.

Luego, fueron pasando otros participantes -algunos con más suerte que otros, ya que hubo dos que se despidieron en esta instancia por no ser elegidos por ningún coach-, pero sin dudas el momento más emotivo se dio cuando llegó la última concursante, Estef Figueroa. Con un singular look, la joven oriunda de Lanús se confesó fanática de The Beatles y, antes de subir al escenario, la producción la sorprendió con un saludo de la hermana de John Lennon, a quien ya había conocido en 2014 durante un viaje a Inglaterra. “No me gusta tener preferencia por nadie, son tantas bandas tributo y Estefi es un caso particular, porque es una mujer, una ‘John Lennon mujer’ y creo que es la segunda ‘mujer John’ que escuché. Y obviamente ella es, si dudas, por lejos la mejor, e incluso diría que es mejor que muchos hombres que imitan a John”, la halagó. Conmovida, la participante le agradeció el gesto.

Finalmente, Estef interpretó “Sweet dreams” y conquistó tanto a Montaner, como a la Lali y a Mau y Ricky. “Decidí venir a La Voz porque es una experiencia nueva para mí y quería mostrarme como soy después de haberla pasado un poco mal durante varios años porque tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante”, explicó conmovida. Y finalmente eligió a Espósito, que se mostró muy emocionada.

“Gracias, gracias por elegirme, no sabés las ganas que tenía de trabajar con vos. Creo que ni siquiera me había podido expresar como quería”, le dijo Lali. Y cerró: “Dijiste que la pasaste mal por la discriminación y me parece que es un mensaje hermoso que estés acá, para la gente que discrimina que está del otro lado y que ojalá se sienta pésimo con lo que hace y con su decisión de vida. Del otro lado hay mucha gente que la pasó o la pasa mal como vos, y siempre es tan hermosa la representación para que millones se sientan abrazados. Por eso es mucho más que tu talento que estés acá”.

En esta primera edición, Lali salió ganando con la incorporación de dos participantes a su equipo, mientras que el resto de los coachs pudieron incorporar uno solo a sus respectivos teams.

