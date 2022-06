Tras una intensa gala de eliminación, se definieron las finalistas de Masterchef Celebrity, la revancha

Se definieron las finalistas de Masterchef Celebrity, la revancha (Video: Telefé)

Las tres llegaron con muchas expectativas. Después de superar varias galas de eliminación, este domingo Vicky Xipolitakis, Juariu y Sofía Pachano llegaron a la anteúltima edición de Masterchef Celebrity, la revancha. Y entre ellas, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis tuvo que definir quienes serían las dos participantes que llegarían a la gran final de la próxima semana del reality de gastronomía de Telefé.

“Suerte, que la van a necesitar más que nunca”, les advirtió Santiago del Moro, conductor del ciclo. Frente a él, Vicky que lucía globos en el cabello, Sofía que se había lookeado en honor a sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sanz, y Juariu que se también se había producido para la ocasión, escucharon la consigna atentamente. Cada una de ellas tenía una heladera con su nombre con todos los ingredientes necesarios para elaborar el plato del día. Y lo que debían hacer, en 60 minutos, era reversionar la mejor receta que habían hecho en el programa.

“Hoy queremos ver si son capaces de superar un rival dificilísimo”, les dijo el Tano. “Tienen un enemigo silencioso que es el peor de todos, así que tienen que enfrentar una batalla muy dura con ustedes mismas”, agregó Betular. Finalmente, Martitegui les explicó: “Estuvimos haciendo un repaso sobre sus carreras y descubrimos que las tres tienen un plato insignia”.

Así las cosas, a Xipolitakis le tocó preparar un Apple Crumble con manzana verdes y rojas, pera, pasas de uva, frutos rojos y crema. Juariu, por su parte, tuvo que hacer un Cous cous de palta y lima, chutney de morrón y mango, con chorizo y langostinos rebozados. Y a Sofía, le tocó elaborar Pollo frito con salsa de naranja, arroz jazmín con almendras y lima y vinagreta de hierbas.

Juariu quedó afuera de Masterchef Celebrity, la revancha

A pesar de los nervios, todas pudieron llegar a tiempo con su preparación. Sin embargo, Juariu tuvo un pequeño inconveniente con su chutney, que se pasó de cocción porque olvidó apagar la hornalla. Y eso la dejó en el camino. Después de elegir el de Pachano como el mejor plato de la noche, el jurado decidió que Vicky fuera la segunda en llegar a la final.

“Llegaste muy lejos y muy merecidamente. Fue muy lindo tenerte”, le dijo Donato a la influencer. “Sos una compañera excelente. Cuando uno te cruza en los pasillos, siempre sos tan educada y estás con una palabra buena onda”, agregó Betular. Y Germán concluyó: “No se puede decir que no la luchaste. No se elige alegremente quien entra a la revancha y vos te ganaste tu lugar. Con eso ya ganaste”.

Así, con los ojos llenos de lágrimas, Juariu se despidió del certamen. “A uno siempre le gusta que le digan cosas lindas, es una caricia al alma. Más que te lo digan personas que uno admira”, dijo en el backstage. Luego habló de lo importante que fue para ella estar en el programa. “La verdad que estoy contenta. Me encantó la cocina, no sabía que me gustaba tanto cocinar. Me conectó con mucha gente. Gracias por trasmitirme toda la pasión y todo el conocimiento que me lo llevo y me lo quedo para siempre. Me encanta representar un poquito a Tucumán, me encanta hablar tucumano en la televisión nacional y me gustaría que se viera más tonada y más gente del interior”, concluyó la participante.

