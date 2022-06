Belu Lucius habló de la relación entre su hermana Emily y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Belu Lucius y su hermana Emily con Martin Salwe en El Hotel de los Famosos

Ambas influencers y actrices, incluso hicieron teatro juntas, hasta que de a poco sus caminos en el medio se fueron abriendo. Sin embargo, las hermanas Emily y Belu Lucius siguen muy unidas y aunque ahora estén separadas, porque la primera de ellas está aislada en El Hotel de los Famosos, siempre habrá conexión entre ellas. Es por eso que a pesar de no verse, la ex Masterchef se atrevió a opinar sobre lo que le pasa a su hermana en el reality.

Desde que llegó la actriz comenzó a tener mucha onda con Martín Salwe y la relación fue creciendo cada vez más. Incluso tuvieron que pasar una semana con Silvina Luna quien a principio del reality se llevaba muy bien con el locutor. La flamante pareja se volvió inseparable, o al menos mientras el juego lo permita. Sobre qué podría pasar entre ellos una vez que salgan del programa, no se sabe, ni ellos se lo preguntan, solo viven el momento.

Al ser consultada en el ciclo Mañanísimas sobre cómo los sentimientos de su hermana para con su compañero, dijo: “No sé si está enamorada, pero que le gusta le gusta, sino no estaría con él”.

Hace un tiempo la panelista de Cortá por Lozano había usado sus redes sociales para referirse al paso de su hermana por el ciclo conducido por Carolina Ardohain y el Chino Leunis. “Se extraña tanto, va mes y medio ya. Seguí haciendo tus boludeces, prefiero mil veces ver gente haciendo boludeces que peleándose y agrediéndose. Dicen que en los realitys los que se enojan pierden...”, había escrito.

En otra historia de hace unas tres semanas, reflexionó sobre los motivos que llevaron a su hermana a ir al hotel: “Cuando me consultan qué hace Emi ahí: ella entró a divertirse, a pasarla bien, a joder, a entretener, a contagiar buena onda, a cocinar y a conocer el mundo del reality”.

Sin embargo y a pesar del apoyo de Belu, no todos creen que la relación entre Salwe y Emily sea genuina. “Él siempre mira a las cámaras, actúa. Todo el tiempo hace un acting. Rajá de ahi, hermana”, dijo la semana pasada Majo Martino, ya afuera del juego, muy observadora desde afuera.

Hace unos días, José María Muscari indagó con los participantes sobre el vínculo que los unía. “Para mí va re bien, yo estoy re cómodo. Es una genia”, dijo él a la vez que ella asintió y sumó: “A mí me conquistan por el humor y él es muy divertido. Me parece un muy lindo chico. Pero, para mí, la esencia es lo más lindo y está adentro”.

Luego fue el turno de que Martín enumerara las virtudes de Emily: “También es muy divertida, carismática, muy genuina. Y, en la privacidad, aparece como su otra faceta. Tengo un título para definirlo, tranqui, tranqui. Somos amigos con derecho a roce en el baño”, cerró él y ella dijo: “Es como más que una amistad. Me pasa algo muy lindo y es que lo veo y esos ojos ya me hablan. Lo veo y ya me dan ganas de ir para ahí. El título sería amigos con derechos”.

Emilia, tal es su verdadero nombre, ingresó a principios de mayo al juego y de inmediato se integró al grupo autodenominado “la Familia”, liderado por el Chanchi Estévez, con Sabrina Carbalo, Alex Caniggia, Melody Luz y Martín Salwe. “Soy actriz, directora de artes escénicas y generadora de contenido. Me encanta cocinar, bailar, amo a mi hermana -en referencia a Belu Lucius- y lo más importante de todo es que soy una gran hija”, se presentó al entrar.

