Cocinera amateur e influencer: quién es Emily Lucius, la nueva integrante de El hotel de los famosos

Emily Lucius

Su nombre es María Emilia Lucius, pero así como su hermana se hace llamar Belu, ella es conocida como Emily. Es actriz, influencer y en sus redes sociales donde tiene más de un millón de seguidores, comparte recetas de cocina, una de sus pasiones. Ahora, es “la nueva” de El Hotel de los Famosos.

“Soy actriz, directora de artes escénicas y generadora de contenido. Me encanta cocinar, bailar, amo a mi hermana -en referencia a Belu Lucius- y lo más importante de todo es que soy una gran hija. Estoy sin celular, sin tarjetas, sin plata, estoy para divertirme, para ser quien soy, y quiero ganar”, se presentó en el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis y confesó que entró “sin estrategias”.

Emily Lucius con su mamá, su hermana Belu, cuñado y sobrinos en Disney

Como actriz, tras estudiar Artes Escénicas, participó de la remake de Perla Negra que protagonizó Anna Chiara del Boca y también fue parte del elenco de la obra dirigida por Nico Vázquez, El Canasto, en la que además de su hermana estuvieron Bautista Lena y Santiago Vázquez. Ella fue una de las amigas que estaba en Punta Cana con Santiago cuando falleció por muerte súbita.

“Un ángel nos mira desde arriba. Te voy a recordar siempre con una sonrisa. Sin palabras, con mucho dolor, gracias por tanto Santi. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, te adoro con el alma. Mucha fuerza a toda la familia!! QEPD!”, escribió apenas se hizo pública la noticia en diciembre del 2016.

“Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, estaba mi hermana (Emily Lucius), mi marido (el rugbier Javier Ortega Desio) y Santi con sus amigos. Fuimos todos a un mismo hotel, de esos que está todo incluido, con playa, a la noche hay shows… Un planazo. Pero a los tres días dejó de ser un planazo”, había relatado Belu en PH sobre el doloroso momento y siguió: “Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo… Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono…”.

Santiago Vázquez y Emily Lucius en El Canasto

Además de su cuenta de Instagram donde suele subir fotos y videos, tiene una de recetas con más de 900 mil seguidores. “Sumando amor a las comidas”, se presenta la influencer, que pudo acompañar como invitada a su hermana quien participó de la primera edición de Masterchef Celebrity.

Varias veces Emily fue tendencia en redes por no querer revelar su edad. Incluso los usuarios de Twitter aseguraron que en sus cumpleaños los números de las velas no seguían un orden cronológico. “Chicos, la edad es un número. Y no insistan porque no lo voy a decir. Hace un montón que vengo con el tema de la edad. De verdad digo que la edad es un número que uno siente, yo me siento de 25. Porque sino uno se queda en ‘uy no, tengo 23 todavía no me recibí, no tengo novio, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero sigo haciendo deportes, no sé qué estudiar’ ¡No! Tenés 23 y tenés lo que sientas vos, no lo que imponga la sociedad. Tenés que hacer lo que te reconforte a vos y te haga feliz”, había explicado hace un tiempo.

Emily Lucius

En el verano, comenzaron a sonar fuerte los rumores que aseguraban que estaría saliendo con Nico Occhiato. Habían compartido fotos en la playa juntos y más adelante ella subió una imagen entrenando donde se veía a un chico de fondo, que sería el ex Combate. Ninguno de los dos se refirió al respecto.

Con más de un millón de seguidores y habiendo podido ver parte del juego desde afuera, Emily tiene mucho para dar en El hotel de los famosos, y también para que el público, sobre todo el que está alejado de las redes sociales, la pueda conocer.

SEGUIR LEYENDO: