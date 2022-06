L-Gante contó cómo fue la charla privada con la China Suárez tras su polémico cruce con la actriz

L-Gante reveló el diálogo que tuvo con la China Suárez luego de la polémica (Momento D. El Trece)

Días atrás, una inesperada polémica sacudió el mundo del espectáculo. De un lado, la actriz Eugenia La China Suárez, y del otro, el músico L-Gante, uno de los más populares de la nueva escena. Todo comenzó en el aeropuerto de Ezeiza, cuando el cantante de cumbia 420 recién llegado de unas vacaciones en España, fue abordado por el cronista de Socios del espectáculo con una pregunta sorpresiva: “La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?

Con cierta sorpresa, L-Gante contestó: “¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”. La referencia era para “El juego del amor”, el dueto de actriz con el artista cordobés Santi Celli, que anticipó las nuevas canciones que publicará la ex Casi ángeles. Además de ese comentario, el músico se manifestó sobre el incipiente romance entre ella y Rusherking: “¡Qué locura!, lo re engancharon”, opinó respecto a su colega.

Al escuchar estas palabras, Eugenia no se quedó callada y le dedicó un filoso tweet: “Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, disparó junto a un gif de un niño tirando un beso. También le dio un like al mensaje de una de sus seguidoras, que opinó: “Están ensañados, a cualquier persona le van a preguntar qué opina de lo que hace o deja de hacer Eugenia? ¡Mamita!”. Y luego, L-Gante compartió en sus historias una noticia de un portal en el que se mencionaban sus dichos sobre el noviazgo entre Suárez y el trapero. En esa publicación, el intérprete de “Perrito Malvado” había comentado: “¿Por qué todos me pelean a mí?”, en una clara indirecta hacia la actriz.

Las palabras de L-Gante sobre la China y Rusherking (Socios del espectáculo. El Trece)

En plena escalada virtual del conflicto, ambos coincidieron en el lanzamiento del álbum de Emilia Mernes, sin embargo no hubo repercusiones públicas del encuentro, más allá de sus posteos virtuales. Hasta que este jueves, el músico volvió a referirse al asunto ante una consulta de Cinthia Fernández durante un móvil para Momento D. “Yo no entiendo nada. Yo venía de España y la respuesta fácil, tiré eso”, respondió el músico, desligándose del asunto. Pero la panelista insistió. “¿Pensás que se colgó?” “No. Quizás es el mareo porque quizás la joden un poquito los comentarios de la gente en las redes, capaz que reaccionó de una manera medio extraña”, agregó.

A continuación, reveló que mantuvo un intercambio con la actriz: “Le dije, ‘disculpame si te ofendí', la mejor. Le mandé un mensaje para dejar mi parte”, afirmó L-Gante desde la puerta de su casa en General Rodríguez. “Se la vio enojada en su tweet”, interpretó el panelista Pampito, pero el musico evitó entrar en polémicas. “Quizá alguno lo habrá notado como una forma egoísta como lo interpretó ella, pero más nada por una falta de conocimiento”, respondió.

En el programa que conduce Fabián Doman querían saber qué le había contestado la China y L-Gante puso fin a la polémica: “La mareaba un poco por todos los comentarios y lo que fue esta temporada, pero yo entendí que estaba todo bien. Una mala reacción”, cerró. Y no descartó la posibilidad de hacer algún tema juntos: “Yo no tengo drama, estoy tan atrasado en la música porque le dije sí a todo”.

El testimonio de L-Gante en los tribunales de Moreno (Telenueve)

El día había comenzado agitado para Elián Valenzuela -tal es el verdadero nombre del cantante- que debió presentarse en los Tribunales de Moreno. El motivo fue la denuncia de una joven una joven llamada Rocío que aseguró haber sido chocada primero y agredida después por la pareja, en un hecho ocurrido en diciembre pasado. Al llegar a la sede judicial, el músico dialogó con la prensa y fue terminante. “Vengo a romper las bolas, a ver quiénes eran los que están hablando de mí”, dijo, irónico. A lo que su abogado, Alejandro Cipolla, agregó: “Esto es una payasada y nada más”.

Frente a la consulta de un periodista, quien quiso saber si le iba a pedir disculpas a la joven, L-Gante exclamó: “Esto es darle mucha seriedad a la payasada y ni yo estoy para esto. Andan cazando para tirar una trampa, como hace cinco meses estoy saliendo todos los días en la tele con una nueva. A mí no me citaron, yo vine acá a acompañar, nada más. Todo gilada. A la gilada ni cabida, como siempre”, concluyó. Más tarde, el abogado habló del tema con Teleshow: “No vamos a ceder ante ningún tipo de maniobra fraudulenta judicial, así que nunca vamos a ofrecer absolutamente nada y vamos a ir a juicio por todas las causas que se le han denunciado”.

