Carmen Barbieri contó por qué no se hizo el análisis de ADN con supuesta hermana

Carmen Barbieri contó por qué no se hizo los estudios de ADN con su supuesta hermana (Socios del espectáculo. El Trece)

A principios de abril, Carmen Barbieri se sorprendió con la noticia difundida en el programa A la tarde (América) en el que revelaron que la actriz tendría una medio hermana llamada Alicia -quien hoy tiene 61 años-, que sería fruto de una relación extramatrimonial de su padre Alfredo Barbieri. Lejos de desmentirlo, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) tomó con de buena manera la posibilidad. “Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, manifestó al enterarse y desde el primer momento se manifestó dispuesta a hacerse un análisis de ADN para saber si efectivamente es cierto.

La fecha pautada para los análisis era el miércoles 1° de junio, sin embargo, el encuentro para corroborar los perfiles genéticos se pospuso. Y fue la propia Carmen la que dio detalles de los motivos. Lo hizo en la mañana del jueves, durante su visita a Socios del espectáculo: “Lo que pasa es que (Alicia) se dio el refuerzo, la cuarta dosis y le dio fiebre”, afirmó y aprovechó para saludar a su supuesta hermana: Está en camita, le mando un beso”, expresó la actriz.

Siempre bien predispuesta y con naturalidad, Carmen se prendió al juego de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quienes se mostraron entusiasmados ante lo que podría ser “la noticia del año”. En este sentido, le consultaron si la había conocido personalmente a Alicia. “No, yo quiero verla antes de hacernos el ADN”, respondió la conductora y se refirió a la similitud física con la mujer.

La reacción de Carmen Barbieri cuando se enteró de que podría tener una hermana (Mañanísima)

“Yo la veo parecida. Mi hijo me dice que no me ilusione con tener una hermana, pero si el estudio dice que no, será una amiga”, aseguró la madre de Fede Bal. “Ella dice que cuando vea sus ojos, voy a ver la mirada de Alfredo”, agregó mencionando a su padre. Y agregó una dato en relación a él: “Ella le contó que a los 7 años veía a mi papá en la casa de una modista amiga de su abuela, que la crio como su mamá, pero luego contó la verdad. Una vez por mes, mi papá le entregaba un sobre con dinero a la abuela”; precisó Carmen citando a Alicia.

Sin embargo, apuntó que nadie en su familia estaba al tanto de esta supuesta relación. “Mi mamá no sabía nada, lo hubiese matado a mi papá”, aseguró Barbieri. “Ella decía ‘algún día alguien toca el timbre y quizás, quién te dice, tenés un hermano’. Nunca tocaron el timbre y nunca se habló de este tema. Nunca escuché discusiones”, aseguró. Y se refirió al hecho de que Alicia tiene casi su misma edad, con unos pocos meses de diferencia. “Quiere decir que las dos mujeres estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Me gustaría que Alicia pierda el miedo y si realmente es mi hermana, la cuente ella”, cerró.

Previamente, cuando se había enterado de la posible existencia de su hermana, Carmen se había referido a la posibilidad de que su padre le haya sido infiel a su madre. En esa oportunidad, contó que sus papás “discutían muchísimo”. “Mi papá fue infiel, estuvieron un año separados cuando yo tenía 2 o 3 años y después vivieron 36 años juntos. Mi papá era una estrella de la revista, la fama, las mujeres, pero a medida que pasaron los años fueron una pareja maravillosa”, dijo. “Yo quisiera que se aclare esto de la identidad y a la par que se limpiara el nombre de mi papá porque se están mezclando las cosas”.

SEGUIR LEYENDO: