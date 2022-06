La China Suárez y Rusherking fueron a ver a Emilia Mernes: “Nos hiciste llorar”

La China Suárez y Rusherking fueron a ver el show de Emilia Mernes

Emilia Mernes celebró el lanzamiento de su primer trabajo con un evento en el que participó buena parte de la nueva escena musical y celebrities de diferentes áreas del mundo del espectáculo. La cantante nacida en Nogoyá acaba de publicar ¿Tú crees en mí?, un trabajo de ocho canciones en las que pasea por diferentes estilos y cuenta con colaboraciones como su novio Duki, Nicki Nicole y Tiago PZK.

Emilia brindó un mini set en el que también interpretó las canciones “Intoxicao” -grabado a dúo con Nicki Nicole-, su gran hit “Como si no importara” y “Mi media mitad”, dedicado a su novio Duki, ausente con aviso aunque presente en las dedicatorias durante y después del recital. “Me inspirás todos los días. Gracias por apoyarme y enseñarme mi amor. Sos un referente para mí«, escribió la cantante en una lista de agradecimientos que incluye a su colega Tiago PZK y para el destacado productor Big One.

En uno de los bares del Campo Argentino de Polo se congregaron unos cuantos amigos y compañeros de movida, como Nicki Nicole, L-Gante, Lit Killah, Big One, además del dúo Miranda!, Jesica Cirio Lizardo Ponce, Coscu y otras personalidades de diversas ámbitos del espectáculo. Y quienes también dijeron presente fueron la China Suárez y Rusherking, una de las parejas del momento. Luego de blanquear el romance en la pantalla de PH, Podemos hablar, la pareja evitó mostrarse juntos, aunque subieron a sus redes respectivas historias dejando en claro que habían estado en el lugar y destacando el talento de la entrerriana.

La primera foto que compartió la China con Rusherking

“Una estrella, lit (literal). No puede ser más hermosa y talentosa”, escribió la ex Casi ángeles, que también está incursionando en el ambiente musical y se prepara para editar sus primeras composiciones propias, luego de realizar una colaboración con Santi Celli. “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”, señaló Rusherking, al compartir un video en el que Emilia cantaba “Cuatro veinte”.

Cabe recordar que el santiagueño estuvo de novio con María Becerra, otra de las figuras de la nueva escena, quien no estuvo presente en el show, pero hizo llega sus saludos virtuales. Quizás por este motivo los flamantes novios evitaron mostrarse juntos, de hecho la actriz borró las historias luego de publicarlas.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el sábado pasado el trapero durante su visita a PH y hablar por primera vez de su romance. Allí le puso nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy. Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso. Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

Rusherking habló por primera vez de su relacion con la China Suárez (PH, Podemos hablar)

Tras la declaraciones románticas de su novio, la China compartió en sus redes la primera foto de ambos acaramelados y las redes no tardaron en hablar de ellos. Como suele ocurrir en estos casos, los comentarios se repartieron entre a favor y en contra, y una de las mayores críticas fue la diferencia de edad. La primera en reaccionar fue La China, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo”.

Por su parte, el joven oriundo de Santiago del Estero también se le cuestionó por haber engañado a María Becerra y al respecto sostuvo: “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Que bien ver a todos mis amigos felices!”, señaló el trapero, que se prepara para tocar por primera vez en el Luna Park, un show para el que colgó el cartel de localidades agotadas

