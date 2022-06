La indignación de Verónica Ojeda porque Dieguito no fue invitado al partido en Wembley: “Pelean con un nene de 9 años”

La expareja del Diez expresó su desilusión y tristeza porque su hijo no pudo presenciar el partido de la Selección y tampoco pudo subir al escenario en los Martín Fierro

El jueves Verónica Ojeda mantuvo una extensa charla con Karina Mazzoco en A la tarde (América) donde expresó la desilusión que sintió su hijo al ver por televisión la Finalissima entre Argentina e Italia que tuvo lugar en Wembley. La madre de Dieguito Fernández contó que el niño de 9 años no fue invitado al encuentro deportivo y tampoco pudo formar parte del homenaje que le rindieron al astro del fútbol. Entre la indignación y la tristeza, también reveló la charla que mantuvo con Claudia Villafañe antes de los Martín Fierro 2022 y la sorpresa que se llevó durante la premiación.

Verónica comenzó la comunicación telefónica con la confesión de que toda la felicidad que sintió por el triunfo de la Selección Nacional quedó empañada cuando fue a retirar a su hijo a la escuela y le preguntó porqué no habían podido ir a ver el partido personalmente. “El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol; él estaba a full porque todos le gritaban ‘Diego, Diego’”, relató. “Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio dijo por qué no lo llevé, y le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela y que hay momentos que se puede y otros que no. ¿Qué le voy a responder? ¿Que no lo invitaron?”, se sinceró.

”Esa es la realidad, pero a mi hijo cómo le voy a decir eso. Se va a poner a llorar y se va a poner mal; y encima le tengo que decir que una de sus hermanas estuvo, sus tías también, ¿y cómo se va a sentir?”, reclamó, en referencia a la presencia de Gianinna Maradona, Benjamín Agüero, Claudia Villafañe y desde las gradas las hermanas Kitty, Ana, Lili y Cali Maradona. En este punto la conductora quiso saber de quién fue la responsabilidad de que Dieguito no estuviera presente, y la panelista Cora de Barbieri mencionó a la AFA por ser la entidad que invitó a Villafañe, su hija y su nieto.

Las hermanas de Diego Maradona en Wembley

“No estoy furiosa, estoy decepcionada especialmente porque tiene 9 años, déjense de joder. No están peleando conmigo, con la que siempre enfrenta a todos o da la cara, están peleando con un nene de 9 años que es de apellido Maradona”, reafirmó Ojeda. Y agregó: “Yo solamente soy la mamá y tengo que salir a defenderlo; también hablé con Diego Jr. y no lo invitaron, y eso que está en Italia”.

Sobre el homenaje a Diego Maradona en los Martín Fierro, Verónica también dio a conocer otro detalle. “Dos días antes yo hablé con Claudia Villafañe, que ella me preguntó por mi salud, y le agradecí el gesto de haberme llamado”, reveló. “Me dijo: ‘¿Qué te parece si Benjamín sube con Dieguito al escenario?’, y a mí me pareció fantástico, una idea bárbara, pero le sugerí que le consulte a su hija para saber si estaba de acuerdo con que suba su hijo”, continuó.

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando Maradona y Mario Braudy en la alfombra roja de los Martín Fierro (Gustavo Gavotti)

“Después no tuve comunicación con ella ni con la hija. Entonces me pareció muy mal de parte de ella, ya que fuimos muy cordiales las dos y lo estábamos organizando. De la misma forma no entiendo porqué no me llamó ahora para decirme: ‘Estaría bueno que Dieguito vaya con Benjamín al partido de Inglaterra”, sostuvo indignada. “Nos conocemos todos y bastante”, lanzó con ironía.

También confirmó que hicieron “un pacto de no agresión” los cinco hijos de Maradona, y consideró que se rompió ese intento de armonía. “No íbamos a pelar, ¿y después me hacen esto? Su límite es su madre, bueno, mi límite es mi hijo, así que basta, me cansé”, lamentó. En este sentido, aunque no mencionó a Dalma ni a Gianinna en ningún momento, dejó en claro que no están en un buen momento. “Hace poco tuve una comunicación con una de ellas y no fue muy buena; yo ya estoy cansada porque soy la única que pelea, que sale a hablar, como loca desquiciada y después los demás quedan como los buenos de la historia y no es así; por eso les dije que de ahora en más hablen con los abogados porque yo ya no quiero tener más relación nadie ni quiero que mi hijo sufra”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: