La sugestiva respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron si dejó de seguir a Mariano Martínez en las redes

La sugestiva respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron si dejó de seguir a Mariano Martínez (Video: "Cortá por Lozano, Telefe)

Muchos años ya pasaron desde que Lali Espósito y Mariano Martínez pusieron fin a su historia de amor, en medio de una gran polémica y algunas acusaciones de infidelidad. Después, cada uno siguió su camino y en muchas notas ambos prefirieron esquivar el tema. Sin embargo, hoy la cantante estuvo invitada en Cortá por Lozano (Telefe), en donde dejó una sugestiva respuesta sobre su ex.

Todo comenzó cuando Vero Lozano le preguntó: “¿Te enoja algo?”. “Sí, yo soy muy cabrona”, se sinceró la artista. Y se explayó: “No me gusta pelearme con otros seres humanos. Me enojo yo, te puedo decir la cosas que me joden, no es que soy una carmelita descalza, re digo las cosas, pero creo que hay un límite de respeto que es raro que cruce, y si lo cruzo, he pedido disculpas alguna vez, como también me gusta que lo hagan conmigo. Viste que a veces uno se enoja de más”.

“¿Sos de bloquear?”, indagó la conductora. A lo que la también actriz contestó: “No, jamás dejé de seguir gente”. Aunque, acto seguido, se desdijo. “Bueno, mentira”, señaló, lo que provocó las risas de todos en el estudio. “Porque se me cruzó alguien...y pensé: ´Sí, claro, ¿cómo no lo iba a dejar de seguir?´ He dejado de seguir a alguno que otro. Juariu, esto es para vos, ella te podría chequear. Hay gente que no queremos saber más de su cotidianeidad”, admitió.

Entonces, Vero intervino. “Ah, ya sé, alguien que está tatuadito. Que hace taekwondo”, dijo en referencia al ex Valientes, que hace muy pocos días contó que logró convertirse en Cinturón Negro primer Dan, que es una categoría de ese arte marcial. “¿Cómo?”, preguntó Lali. “Alguien que hace taekwondo”, le repitió Lozano. Y como para dejar en claro que se estaba haciendo la distraída, la ex Casi Ángeles volvió a hacerse la que no escuchó la pregunta: “¿Cómo?”. La situación volvió a despertar las carcajadas de todos, pero ya más seria cerró: “A lo que iba es que no soy una persona que bloquea, ni en redes sociales al que bardea. Tampoco restrinjo comentarios porque sería que me los tomo muy en serio o muy personal, y no me parece. Nunca entré a bloquear a alguien a un perfil”.

Mariano Martínez y Lali Espósito fueron pareja en 2015, mientras protagonizaban Esperanza mía

Por otra parte, adelantó el debut de la nueva temporada de La Voz Argentina, donde oficiará nuevamente como coach. “Es un placer hacer el programa. Son muchas horas, mucho trabajo, esfuerzo, la gente quizás cree que estamos un ratito sentados en la silla y nada más. Pero es mucho laburo, toda la primera parte es grabada. Son muchísimos cantantes, uno atrás del otro y uno tiene que estar súper concentrado, porque capaz voy por la hora 8 o 9 de escuchar cantantes y ya estás un poco quemadito, pero uno tiene que pensar que es el minuto y medio de la vida para el que está ahí”, comentó.

En tanto, el último fin de semana Lali también fue noticia al presenciar el show de Tini en el Hipódromo de Palermo. Desde allí, compartió imágenes a través de sus stories de Instagram. En la primera grabación de Lali, junto a cuatro corazones flechados, se puede ver a la Tini sobre el escenario haciendo los coros de Consejo de amor. En la segunda, en tanto, aparece la cantante entonando Maldita foto. “Diosa”, le escribió entonces Espósito en medio de dos corazones blancos. La actual novia de Rodrigo de Paul, en tanto, se encargó de repostear el video agregando los emojies dos corazones flechados y uno hecho con las manos, en señal de cariño hacia su colega.

