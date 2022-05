Entre lágrimas, la mamá de Chano rompió el silencio y habló de la internación de su hijo: “Es una medida para que tome conciencia”

Marina se refirió a la situación que está viviendo su hijo

Santiago Chano Moreno Charpentier está internado en la Clínica Avril para continuar con su tratamiento contra las adicciones. El cantante fue trasladado allí luego de haber estado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en la calle Azcuénaga, por un cuadro febril y una afección pulmonar.

Este lunes, Marina Charpentier rompió el silencio para hablar del estado de saludo de su hijo. “Está internado, no lo veo hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar después de tanto esfuerzo. Ojalá que sea para bien esta nueva internación, señaló en una entrevista con América Noticias, el noticiero conducido por Guillermo Andino y María Belén Ludueña.

Además, aclaró que no esta no es una internación distinta a las otras que ya tuvo el exlíder de Tan Biónica. “Es una medida para que él tome conciencia de por que está ahí y aquiete su dolor y su cabeza”, explicó en un móvil para América. Luego, manifestó que en breve iría a contar sobre la lucha contra las adicciones de su hijo en en el Senado y no pudo evitar ponerse a llorar: “No estaba preparada para hablar de mi hijo en este móvil. Me emocionó y no puedo decir más nada”.

Bambi y Chano con su mamá Marina Charpentier

Unos segundos después, más recuperada, Marina aseguró que la convocaron al Senado porque hay un proyecto para modificar la actual ley de salud mental. Ella tiene experiencia personal en este tema por lo que ha vivido con Chano. Asimismo es licenciada en trabajo social y está especializada en adicciones, más allá de que en este momento no está trabajando.

“Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Vengo en representación de las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad”, afirmó, muy emocionada.

Durante la charla con Guillermo Andino, ella manifestó que el músico era “un riesgo para sí mismo”. Luego, señaló que “ninguna mamá quiere ver a su hijo morir”, que muchas mujeres perdieron a sus hijos por las adicciones y que están unidas para que esta dolorosa situación no siga ocurriendo. “Ellas me dicen que ahora pelean por mi hijo y por otros hijos. La mayoría de las veces el adicto se hace daño a sí mismo”, dijo muy entristecida, entre lágrimas.

Respecto a la ley de salud mental, aseguró qué cambios realizaría para que funcione mejor: “Es una ley que está hecha sin escuchara a las familias. El artículo 20 dice que un adicto o un enfermo mental tiene que dar su consentimiento para estar internado. Eso es una injusticia, una estupidez, es una falta de conocimiento sobre el padecimiento que tiene un enfermo mental y un adicto. Quisiera que se cambie eso, es una ley anacrónica”.

Por último, Marina señaló que su hijo es “un ser sensible, al que le duele el mundo, que consume como síntoma de una tristeza profunda”. También explicó que los padres deberían preguntarse por qué los jóvenes necesitan “ponerse cosas en el cuerpo” para divertirse. Para finalizar, afirmó: “Chano es un artista, una persona amorosísima que merece su derecho a la salud y a la tranquilidad”.

