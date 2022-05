El video retro de un participante de El Hotel de los Famosos y su blooper frente a Guido Kaczka

Un Cantante Llegó, Se Le Trabó Todo El Teléfono Y Guido Se Volvió Loco

Lucas Loccisano, más conocido como Locho tomó relevancia en las últimas semanas tras haber ingresado a El Hotel de los Famosos en reemplazo de Rodrigo Noya. El joven que había sido secretario de Pamela David La Ruleta de tus sueños pasó antes por varios programas de televisión como concursante, entre ellos en La tribuna de Guido, donde había protagonizado un insólito blooper con su teléfono.

El joven tenía que cantar frente a Kaczka transmitiendo en vivo desde sus redes sociales y superar los 33.700 usuarios que lo siguieran, marca que a pesar de que su teléfono dejó de transmitir y no se pudo ver en su cuenta de Instagram su performance, superó ampliamente al cerrar con 43 mil usuarios.

“Mirá mamá tengo 4 mil”, saludó ante cámara en su participación televisiva hace cuatro años y su teléfono, desde donde tenía que hacer la transmisión de golpe se tildó. “No estoy acostumbrado a más de 10 o 15 seguidores”, dijo y el conductor acotó: “Te explota todo, tenés notificaciones, solicitudes”.

Aunque su teléfono no funcionaba y se había quedado tildado con la imagen capturada del conductor, al momento de realizar su performance, los seguidores se habían multiplicado de manera exponencial: “Le fue bárbaro, está en 40 mil y ya esta en la final, no hizo nada, no sabemos qué hace y pasó. Ahora tengo miedo que arranque a cantar y baje”.

Fue entonces que guitarra en mano se puso a cantar un compilado de temas mientras el anfitrión del ciclo bromeaba al ver la cantidad de gente que seguía la transmisión en vivo a pesar de que estaba tildada: “Qué ganas de ver esto la gente... es un bajón”.

A fines de abril, Locho llegó a El Hotel de los Famosos, donde no fue bien recibido por sus compañeros quienes a pesar del paso de las semanas siguen sin incluirlo. “Hola a todos, llegó Locho. Tal vez no me conocen...” se presentó y de inmediato los demás concursantes preguntaron “¿Quién es?”. “Medio bajón todo. Como que yo le hubiera puesto un poco más de entusiasmo a un nuevo integrante para hacerlo sentir mejor”, dijo él en ese momento desilusionado.

Lucas Locho Loccisano saltó a la fama como participante de la última temporada de Combate, por El Nueve. Y luego siguió su carrera en televisión: estuvo en La Ruleta de tus sueños, ciclo de entretenimientos que conduce Pamela David por América; también fue cronista de Es por ahí (América), Todo puede pasar (El Nueve), Tenemos Wifi (KZO), e hizo radio en AM 1240 con Juani Martínez.

No es la primera vez que está en un reality: participó de Jugando con fuego, que ya se puede ver completo en Netflix. Tiene casi 130 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte todo sobre sus proyectos laborales, pero había mantenido reserva sobre su incorporación al Hotel de los Famosos.

Fanático de las motos, a Lucas también le gusta cantar: por caso, en sus redes suele publicar videos y grabaciones caseras que hace de distintos temas entonados con la guitarra.

Aunque pasó más de un mes desde que ingresó al reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, aún no logró encajar en el grupo y “la Familia”, con el Chanchi Estévez como líder indiscutido, lo excluye de las actividades y cosas que organizan, además de que siempre lo votan para que quede nominado y tenga que competir en la “H” en la gala de expulsión. Incluso en un mano a mano con el ex Racing Campeón 2001 le pidió una tregua para poder descansar al menos por una semana.

