El Pollo Álvarez regresó de París y realizó una sorpresiva entrada en Nosotros a la mañana: la reacción de sus compañeros

El particular regreso del Pollo Álvarez luego de sus vacaciones en París (Video: "Nosotros a la Mañana", El Trece)

Se sabe que el Pollo Álvarez es muy fanático del fútbol, y por eso es que no dudó ni un segundo en tomarse unos días de vacaciones e ir a presenciar en París la gran final de la Champions League, en la que el Real Madrid terminó consagrándose campeón frente al Liverpool. Pero así como no oculta su pasión por este deporte, también es muy responsable con su trabajo y por esta razón, no dudó ni un segundo en regresar apenas pudo a la conducción de Nosotros a la mañana (El Trece).

Tan es así que, literalmente, se bajó del avión y, aún con la valija en mano, hizo una inesperada entrada en el estudio, varios minutos después del comienzo de la emisión de este lunes. “¡No! ¡Eso!”, gritaron eufóricos todos los panelistas al verlo llegar. Entonces, Álvarez los fue saludando uno a uno. “¿Quién llegó? ¿Quién llegó?”, expresó a modo de canto Nicolás Magaldi, su reemplazante. Y lo presentó oficialmente: “Señores, con ustedes, el conductor de este programa, El Pollo Álvarez. Recién llegado”.

“¡Hola equipo!”, saludó enérgico el Pollo. Y explicó: “Acabo de llegar, recién, hubo demora en el vuelo”. Acto seguido, abrazó a Magaldi, quien lo indagó, a modo de broma: “Justo fuiste a Francia y hay un escándalo con la Gioconda, ¿fuiste vos?”. En realidad, el conductor hacía referencia al ataque que sufrió el cuadro por parte de un visitante del Museo del Louvre, que la bandalizó tirándole una porción de torta. “No fui yo, no quiero ser prejuicioso pero para mí fueron los hinchas del Liverpool, que estaban zarpados. En la puerta del estadio hubo trifulca”, respondió divertido.

El Pollo Álvarez se bajo de su vuelo y fue directo a su programa (Captura: El Trece)

En tanto Nicolás quiso saber si su colega estaba con jet-lag. “Y viste que no dormís...¿alguien duerme en los aviones?”, justificó el Pollo, pero muchos admitieron que sí pueden conciliar el sueño. ”Yo me empastillo”, confesó Carlos Monti. “Yo no dormí, pero vi películas, me puse al día. Vi Nace una estrella, pero en español. Me vi El Marginal, y también un documental”, relató Álvarez. “¿Vas a tomar la posta del programa? Yo ahora me relajo y me tiro en un silloncito”, quiso saber Magaldi. “¡No, no! Mañana”, le aclaró el Pollo. “Metele vos que voy a saludar”, lo alentó a su reemplazo, quien siguió adelante con el ciclo por última vez.

En los últimos días, el Pollo estuvo compartiendo en sus redes sociales varias postales desde la capital francesa, adonde también aprovechó para recorrer algunos de los puntos turísticos más atractivos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

Afortunadamente, el conductor ya está recuperado de la fuerte lesión que sufrió jugando al fútbol a principios de abril. “Gracias a todos por los mensajes y el cariño. Paso en limpio para los que me preguntan: me rompí los ligamentos cruzados jugando al fútbol con amigos. Ahora tengo dolor y no puedo caminar. Me voy a operar cuando tenga laboralmente el tiempo y las ganas de poder llevar a cabo el postoperatorio o lo que el médico me indique ¡Por suerte es algo que se cura y ya voy a estar mejor! Veré si tengo que tengo que aprender algo de todo esto o de mi salud este año”, había informado en su cuenta de Instagram.

Horas más tarde, en su programa, había detallado: “Ahora estoy con las muletas y en una semana voy a estar bien. Después me tengo que operar si o si, no hay manera de no operarme y después vendrán varios días de recuperación. Gracias por la buena onda de todos, no es nada grave”, había asegurado en aquel entonces, quitando dramatismo.

