Cristina Pérez habló de su relación con Luis Petri y mostró el tatuaje que se hizo en su honor: “Es el amor de mi vida”

La conductora habló de su pareja en PH

Cristina Pérez fue una de las invitadas a la última emisión de PH, Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Durante el programa, la conductora de Telefe Noticias habló de su relación amorosa con Luis Petri, el líder político de la UCR - Juntos por el Cambio. “Yo estoy muy feliz. Luis, siento que es el amor de mi vida y que me costó mucho encontrarlo”, reveló la periodista a corazón abierto.

Además, contó detalles del inicio del romance: “El día que nos encontramos por primera vez, los dos teníamos miedos. Él era diputado y yo le hice una nota por teléfono. Le habían presentado un pedido de juicio político al Presidente, por la fiesta de Olivos. Uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual, tampoco elegí”.

“La primera vez que lo escuché hablar, me gustó porque hablaba bien. ‘Habla en prosa este hombre’, pensé. Pero me parecía alguien más grande. Yo no lo conocía. Y cuando fui a publicar la nota, dije ‘qué bombón’. Ahí no avanzó la cosa, nos agradecimos mutuamente e intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional fue del vino, porque él es de Mendoza. Ahí empezó a salir la charla”, continuó Cristina, muy emocionada.

Cristina Pérez y Luis Petri

Luego de un tiempo de esa nota, ellos siguieron conversando hasta que Petri la invitó a salir. “Acepté que viniera a tomar algo a casa”, aseguró. Además, reveló un detalle interesante en la manera que se trataban: “Nosotros estuvimos los primeros tres meses hablándonos de ‘usted’, porque nos gustaba. El primer día que nos vimos, él llegó con el vino que más me gustaba bajo el brazo. Me saluda y nos damos un beso en la mejilla. Yo me puse re nerviosa cuando lo vi por primera vez. Él se dio cuenta e hizo como un gesto para darme un abrazo. Y nos abrazamos. No nos conocíamos, estuvimos como un minuto y medio abrazados. Yo sentí que lo conocía de toda la vida, no tiene explicación. Y nada... ahora tengo tatuada su inicial en la mano y él, la mía”.

Cristina Pérez y su novio se tatuaron las iniciales del otro

Pérez explicó que el primer beso vino después e incluso intercambiaron cartas. “Él me decía ahí que él no sentía que me había encontrado, sino que él sentía que me había reencontrado. Sentimos eso, como que estábamos escritos para llegar a ese lugar. Hasta el día de hoy, me siento sorprendida”, cerró la periodista.

Durante el ciclo, Rusherking también habló de su relación amorosa con la China Suárez. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el exnovio de María Becerra, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”. A continuación, contó con detalles su relación con la ex Casi ángeles: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Por momentos soltándose, y por otros volviéndose introvertido, Rusherking repasó aquellos primeros momentos con La China. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. Pero asegurando que todo marcha por el buen camino: “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”.

