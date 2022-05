El acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana: qué dice el comunicado oficial de sus abogados

Después de una semana cargada de repercusiones, los actores mantuvieron una charla en un hotel de Puerto Madero, junto a Fernando Burlando e Ignacio Trimarco

Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo tras los dichos que la actriz manifestó días atrás en una entrevista al programa LAM (América). Según detalló Diego Suarez Mazzea, Jefe de Prensa y Comunicación de Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, pudieron limar asperezas y no recurrirán a instancias judiciales.

En la tarde del domingo 29 de mayo, Mazzea compartió en su cuenta de Instagram un comunicado oficial que fue replicado por todas las partes involucradas en el escándalo. El mismo explica: “Por medio de la presente se los entera y hace saber que el día viernes 27 de mayo del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento”.

“Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco”, informa el escrito de los letrados.

El acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana

El viernes por la noche Romina Gaetani y Facundo Arana se encontraron en un hotel de la zona de Puerto Madero para charlar junto a sus respectivos abogados. A una semana de los dichos de la actriz sobre una fuerte discusión que mantuvo con el actor algunos años atrás, que despertó una serie de repercusiones en las redes sociales, ambos decidieron reunirse para “limar asperezas”.

“Fue un encuentro armónico, donde lejos de generarse una discusión del tipo ‘qué dijiste vos, qué dije yo’, automáticamente empezaron a tirarse flores”, aseguró Fernando Burlando, en calidad de representante legal de Arana, en diálogo con LAM. “Hablaron de sus cualidades artísticas, de sus ganas de hacer cosas nuevas juntos y obviamente el tema más importante fueron estas situaciones que Romina hablaba de episodios que ella había interpretado como con cierta violencia, precisamente es lo que están hablando ahora, del contexto en que cómo habían dicho esas cosas”, agregó.

“Facundo aclaró su postura y Romina aclaró la de ella. Creo que lo más importante es que si bien se mantuvieron los dos en sus apreciaciones, se pudieron poner de acuerdo en que a veces las frases fuera de un contexto general pueden interpretarse de manera diferente a lo que en definitiva había ocurrido”, continuó. Luego Ángel de Brito quiso saber cómo había sido el momento en que se vieron frente a frente, y el doctor Trimarco tomó la palabra. “Se dieron un abrazo, con mucho cariño, mucho afecto, son amigos de hace muchos años; justamente están charlando y limando las asperezas, lo que le pudo haber molestado a uno o al otro”, aseguró el abogado de Gaetani.

“Es muy positivo para los dos esto me parece. Por supuesto que son circunstancias dolorosas para ambos, pero me parece importante destacar el diálogo, que se pueda resolver y continuar”, resumió. Y anticipó: “Una vez que terminemos haremos una declaración pública, y a partir de la reunión, cada uno hará lo que mejor le parezca”. En un diálogo previo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, el abogado de la actriz había confirmado que había “una intención de acercarse” en ambas partes. “Queda una amistad que existe, y de hecho, Romina sostiene que volvería a trabajar con él, pero eso no quita que se sintió afectada”, explicó. “Hasta ahora, no hay acciones judiciales porque no hay interés en hacerlo, porque Romina lo sigue considerando su amigo y lo lamenta muchísimo, está dolida, pero eso no quita ni su amistad, ni que necesita resolver esta cuestión”.

