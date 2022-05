Juariu confesó su admiración por una diva argentina: “Mi sueño era ser su empleada doméstica”

Juariu reveló quién es la famosa a la que más admira (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Este domingo no fue una emisión más de Masterchef Celebrity, la revancha. Es que llegaron las semifinales del certamen, instancia en la que se enfrentaron Juariu, Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis y Joaquín Levinton.

En una difícil noche, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les otorgó 60 minutos para hacer un plato a libre elección, pero con una complicada misión: para obtener los ingredientes de sus preparación, debían “sumergirse” en un enorme tazón para buscar los elementos que los tenían escritos. Solo contaron con un minuto y medio para introducirlos dentro de una canasta, pero a la escasez de tiempo se le sumó que los chefs les impusieron algunos obstáculos para distraerlos. Mientras Betular les revolvía los elementos con un cucharón, Donato y Germán los distraían tirándoles papelitos.

Lo cierto es que una vez que cada participante obtuvo sus respectivos ingredientes, tuvieron dos minutos para buscarlos en el mercado y, acto seguido, pusieron manos a la obra. “¡Se encienden las hornallas más famosas del mundo!”, anunció Santiago Del Moro apenas el reloj comenzó a correr. En tanto, el desafío no fue fácil para nadie, porque los cuatro participantes no pudieron hacerse de todos los ingredientes que pretendían, y debían ingeniárselas para hacer un plato con los poco que tenían.

En medio de esta complicada prueba, uno de los momentos más curiosos se dio cuando el conductor se acercó a Juariu para hablar sobre sus inicios en el medio. “¿Sos diseñadora gráfica?”, le consultó. “Sí, estudié una carrera, soy licenciada”, respondió ella, orgullosa. Y contó por qué decidió dejar su Tucumán natal y radicarse en Buenos Aires: “Vine con mi pareja para probar algo, ver qué onda. Entré trabajar en una agencia de relaciones públicas, con ganas de triunfar. Fui Directora de Arte de publicidad. Y empecé a meterme de a poquito en las redes, de aburrida, porque me gustaba la farándula. Fue como sin querer”.

Juariu impactó con una revelación en Masterchef Celebrity (Captura: Telefe)

Entonces, el anfitrión quiso saber cuál era el famoso que más admiraba y la influencer sorprendió con su respuesta. “Mi mamá se enojaba, pero yo cuando era chica le decía que mi sueño era ser empleada doméstica de Mirtha Legrand. A Susana Giménez también, me encantaba”, reveló. Y también develó su fanatismo por Lali Espósito. “A ella no la podría mirar directamente a los ojos. Es lo más, me muero”, dijo cuando Del Moro le avisó que podía encontrársela en los pasillos del canal, ya que próximamente, y también por Telefe, se emitirá una nueva temporada de La Voz Argentina, programa que la tiene como coach. “Lali, escuchame, te estoy esperando. Acá estoy cocinando, ¿qué pasa, changa? ¿qué oda que no venís?”, cerró mirando a cámara.

En tanto, y una vez que el tiempo se agotó, comenzaron las devoluciones de los chefs. En primer lugar, hicieron pasar al frente a la instagrammer y a Xipolitakis, que resultaron ser las dos mejores de la noche. Así las cosas, el mano a mano final quedó entre Pachano y Levinton. Fue Martitegui el encargado de anunciar quién era el participante que no iba a continuar en carrera: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity, la revancha es…Joaquín”.

Joaquín Levinton se despidió de Masterchef Celebrity, la revancha (Captura: Telefe)

Luego de unas conmovedoras palabras del jurado -en las que incluso Germán le anticipó al músico que tendría que incursionar con un programa de televisión-, el flamante eliminado se despidió del reality. “Cuando me volvieron a llamar, me puso muy contento porque me divierte mucho estar acá. Para mí más que una competencia, es venir a jugar. Así que me lo disfruté de vuelta”, expresó. Y si bien en el estudio no quiso vaticinar quién de sus compañeras es su candidata a ganar, en el backstage lo terminó admitiendo: “Entre nosotros, que no se enoje nadie, pero me gustaría que gane Vicky porque me cae muy bien. Es una persona muy alegre, y aparte me gusta mucho cómo rápidamente puede sacar un plato excelente”.

