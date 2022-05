María Becerra vinculada con un jugador de la Selección, luego de que su ex Rusherking estuviera con la China Suárez

María Becerra

Luego de que su ex Rusherking fuera captado in fraganti en una fiesta a los besos con Eugenia la China Suárez, María Becerra realizó un sugerente posteo en Twitter y sus seguidores de inmediato la vincularon con un jugador de la Selección Argentina. Ni ella ni el futbolista involucrado se refirieron aún al tema

La cantante quilmeña de 22 años compartió cuatro emojis de arañas y aunque no dijo más nada, su tuit no pasó desapercibido y sus fans de inmediato lo asociaron a Julián Álvarez, apodado justamente “araña” por hacer cada vez que mete un gol en River el gesto de Spiderman. “¿Sale colaboración con Julián Álvarez?”, “No me la contés que estás saliendo con JA” y “Espero que no te estés desconcentrando con Julián, la araña que pica”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

María Becerra

Luego, ella se refirió entre risas al tema y escribió: “Dejen de inventarme novios por todos lados. Por Dios”. Mientras que el futbolista no hizo mención al tema.

La artista había estado saliendo hasta enero con el trapero Rusherking, recientemente relacionado con la ex de Benjamín Vicuña. Incluso durante una presentación en Mar del Plata durante el verano María Becerra rompió en llanto al recordar al cantante. “Si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio. Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción...”, cantaba cuando comenzaron a caerle las lágrimas.

De inmediato todos sus seguidores entendieron que esa letra le hacía recordar a su reciente y escandalosa separación de Rusherking, luego de que ella misma descubriera que el cantante, cuyo nombre real Thomas Nicolás Tobar, la había engañado con la influencer Agustina Kogan.

El joven, por su parte, había acudido a sus redes sociales para aclarar que ese hecho había ocurrido durante un impasse de la pareja. Sin embargo, Becerra fue terminante desde su cuenta de Twitter. “Qué bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, “Hijo de re mil puta, me acabás de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron algunas de las frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

La semana pasada, en una fiesta que se realizó luego de los Martín Fierro, el trapero fue captado in fraganti la los besos con la China. En diálogo con LAM habló: “Prefiero mantener mi vida privada oculta. Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”.

Días más tarde ambos subieron fotos de un almuerzo y sus seguidores de inmediato se dieron cuenta que el mantel en que el músico estaba comiendo era el mismo que había mostrado Suárez en una foto en un horario similar que subió sobre una comida que estaba organizando en su casa.

En las últimas horas Rusherking celebró su cumpleaños número 22 y sin decir demasiado al respecto, al mismo momento que él compartía fotos de los festejos, la ex Casi Ángeles subía una foto de un grafiti con la palabra “amor”.

El delantero de 22 por su parte es una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo y pronto sería fichado por el Manchester City de Pep Guardiola. : “Se mueve de escándalo y delante de la portería huele el gol”, lo había definido hace un tiempo el técnico catalán. En la temporada en la que el Millonario salió campeón de la Liga argentina, el joven anotó 18 goles y dio 6 asistencias en 21 partidos, lo que no deja dudas de sus capacidades en los metros finales.

SEGUIR LEYENDO: