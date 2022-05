Benjamín Vicuña y Eli Sulichín estuvieron a los besos en un boliche porteño

Benjamin Vicuña y Eli Sulichin a los besos

La relación ya está más que consolidada. Sin embargo, hasta el momento nadie había viso a Benjamín Vicuña tan acaramelado con su nueva novia, Eli Sulichín, como sí se lo pudo ver el último sábado en una conocida disco de la costanera. El galán chileno y la Licenciada en Marketing fueron a ver el show de Tini Stoessel al Hipódromo de Palermo. Y, después, asistieron junto a otros famosos a la fiesta organizada por la cantante para celebrar el éxito de sus presentaciones.

Según lo que registraron en la cuenta de Instagram de LAM, el actor y la joven le dieron rienda suelta a la pasión mientras bailaban al ritmo de los temas del momento en la pista de Tequila. Y, sin preocuparse por las cámaras ni por las miradas indiscretas, se mimaron y se besaron con intensidad. De hecho, en un momento y aprovechando el estribillo de un tema, Eli se colgó de Benjamín. Y ambos disfrutaron del momento.

Hace apenas unos días, Vicuña había salido al cruce de las críticas de su ex, Eugenia La China Suárez, quien en un posteo había puesto en tela de juicio su rol como padre de dos de sus hijos: Magnolia y Amancio. Toco comenzó cuando la actriz había sido cuestionada por haber dejado a sus tres chicos -también es mamá de Ruffina de su pareja con Nicolás Cabré- para pasar la noche en un hotel junto a su actual novio, Rusherking.

“Con respecto a mi maternidad... las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, había escrito la ex Teen Angels en un posteo de Twitter, en el mismo momento en que el chileno se encontraba en Miami junto a su novia.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín están juntos desde fines del año pasado (Instagram)

Así las cosas, ya de regreso en Buenos Aires y mientras llevaba a Benicio, uno de los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain, a ver el recital de Mau y Ricky al Movistar Arena, Vicuña fue abordado por la prensa que le preguntó por el comentario de la China. “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, señaló. Y agregó con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”.

Luego, ante la insistencia del cronista, Alejandro Castelo, el protagonista de El primero de nosotros se mantuvo en la misma sintonía: “No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”. Y ante la pregunta de si estaba todo bien con su ex, respondió: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

Por último, el periodista le preguntó por el supuesto nuevo novio de su ex. “¿A Rusher lo conocés?”. “¿A quién?”, respondió el actor. “A Rusherking”. Benjamín negó con la cabeza y con la voz, y cuando el cronista deslizó que se podían presentar las parejas, se le dibujó una sonrisa antes de despedirlo con un beso y un reproche con buena onda: “Es malo este. Es malo, malo”, afirmó señalándolo, y para ingresar al recinto en el que los hijos de Montaner iban a realizar su show.

