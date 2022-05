Rocío Marengo hizo un doloroso anuncio: “No hay bebé en camino, estoy triste”

Rocío Marengo desistió de su proyecto de ser madre

A mediados de abril, Rocío Marengo había hecho un gran anuncio sobre su vida personal. En ese entonces, y mientras corrían varios rumores que indicaban que quería convertirse en madre, la mediática habilitó un juego de preguntas y respuestas en Instagram y un seguidor fue directo con su consulta: “¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”. Lejos de esquivarla, en esa oportunidad ella contestó: “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”.

Sin embargo, apenas un mes y medio después, todo cambió. Y, fiel a su estilo, prefirió contarlo en primera persona en sus redes. “Ay, no sé cómo contarles. Cómo decirlo. Qué palabras usar”, comenzó expresando en sus stories. Y continuó: “Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”.

“Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”, siguió.

En tanto, agregó, profundamente conmovida: “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar lo brazos!”. Por último, concluyó: “Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”.

Rocío Marengo anunció que finalmente no será mamá

Tan solo semanas atrás, la exparticipante de La Academia se había encargado de compartir un video desde una clínica, en el que daba a entender que el procedimiento que se realizó era parte del tratamiento para tener un hijo. En las imágenes, se la veía en la cama de un hospital con una bata y una cofia, y comentando: “Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó”. En su texto agregó: “Tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo”.

Acto seguido, también había subido otra foto desde el instituto médico y escribió: “Estoy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte. Gracias por el respeto, los amo”.

Anteriormente, Rocío había aclarado que era un proyecto individual, del que no formaba parte su pareja Eduardo Fort, quien ya es padre de Macarena, Angelina y Prieto. “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos”, había dicho en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). A su vez, había agregado: “Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino”. “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, había señalado.

