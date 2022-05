Guido Kaczka reflexionó sobre la actualidad del país: “A veces pienso que nunca vamos a salir adelante”

Guido Kaczka: "A veces pienso que el país nunca va a salir adelante, pero soy cauto con mi opinión" (Audio: "Pasa Montagna", Radio Rivadavia)

De muy bajo perfil, Guido Kaczka no suele dar demasiadas entrevistas y, mucho menos, referirse a la actualidad del país. Sin embargo, y en medio del éxito de Los 8 escalones -programa que tiene dos emisiones diarias en El Trece, siendo un éxito en audiencia -, decidió hacer una excepción y habló de todo en Pasa Montagna, el programa que conduce Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

“Todos tenemos un día en el que nos sentimos muy frustrados, muy impotentes. Hay otros días que pensamos que la cosa puede mejorar de algún modo. Yo tengo tendencia a pensar para adentro, qué cosa puedo hacer yo lo mejor posible. Enojarme obviamente también me pasa con lo de afuera, con los políticos, pero tengo más tendencia a mirar hacia adentro”, comenzó expresando ante la consulta sobre la realidad de la Argentina.

Y continuó: “Tiene que ver con laburar, no quejarse, tratar de cumplir la función que uno tiene y no pelear, o enojarse. Porque en definitiva, aquellos que tenemos cosas para valorar, tenemos que tener una buena actitud. Dicho esto, a veces me levanto y digo lo que deben decir muchos: ´Nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a estar bien´. Y otras veces pienso mejor. Pero trato de ser cauto con la opinión, por el sentido de no enervar”.

“Ninguno tenemos la solución. Cada uno tiene en este país la razón que perdió el otro. Acá vivimos así, yo con mi razón y el otro tiene la otra. Y la verdad es que es una obviedad que si no funcionamos como red, nunca vamos a salir. Por eso lo mejor es hacer la parte que uno le toca, lo mejor posible, con el mayor deber ser que uno sienta. Ahí está un poco el laburo que trato de hacer”, reflexionó.

Guido Kaczka, el hombre éxito de El Trece con dos emisiones diarias de Los 8 escalones

Por otro lado, también se refirió al éxito de su ciclo en el canal que comanda Adrián Suar. “Cuando se gana tampoco es lo único que pasa, y cuando se pierde, tampoco es la muerte. Tiendo a ir más al centro de la ruta, un poco también por carácter”, analizó.

En esa línea, contó que está barajando la posibilidad de hacer un especial de Los 8 escalones para quinceañeras. “Se está preparando, vamos a ver si sale. Estamos intentando, como hicimos con la versión kids, algunos especiales porque está bueno que la estructura no sea solo para mayores de 18 años”, adelantó.

Haciendo un repaso de toda su extensa trayectoria, cerró: “Estoy orgulloso, hice muchas cosas que no me hubiera imaginado, logré y aprendí muchas cosas que ni siquiera estaban en mi ambición y me sigue pasando. Estoy muy contento de hacer tanto tiempo lo que me gusta y seguir haciéndolo. Poder encontrar un laburo, y podría poner un punto ahí en estos momentos que vivimos, ya es importante. Imaginate trabajar de lo que te gusta. Es mucho, es como para estar agradecido a la gente que le sucede esto. Por eso le esquivo a la queja, ni siquiera por una cuestión moral, sino de inteligencia. El sentido de la vida lo tenemos en gente que queremos y que nos guste el trabajo, tampoco hay tanto”.

En el plano personal, Kaczka está en pareja desde 2011 con Soledad Rodríguez, una licenciada en Ciencias de la Comunicación que siempre estuvo alejada del medio artístico. Con ella tuvo a sus hijos menores Benjamín, Helena y Eliseo, aunque ya era padre de Romeo, fruto de su anterior relación con Florencia Bertotti.

