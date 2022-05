Flor Peña recuperó su cuenta y embistió contra Instagram: “¿Cómo puede ser que lo que pasa con otras personas no molesta?”

Florencia Peña habló con los abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón luego del cierre de su Instagram ( La Pu*@ Ama, América)

“Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”. Haciendo referencia a su nuevo álter ego a partir de su programa de América, Florencia Peña dio a conocer que Instagram había cerrado su cuenta. Al aire, la conductora comentó que la red social alegó de “inconveniente” el contenido que publicó y que motivó a este cierre forzado. Y enfatizó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, dijo sin vueltas.

Este martes, la conductora abrió su programa con una parodia. Con Diego Ramos como director del improvisado coro Lee Von Kennedy, presentó una cantata para seis voces “a modo de protesta y apoyo a nuestra compañera María Florencia ya que le cerraron la cuenta de Instagram”. Uniformados en un sobrio marrón, como “el emoji de la caca”, repasaron los hechos en clave de humor antes de presentar a su panel y a los invitados para revisar el tema más seriamente.

La irónica respuesta de Flor Peña al cierre de su Instagram ( La Pu*@ Ama, América)

“Volví al Instagram, chicos”, celebró la conductora al iniciar el monólogo con el que repasó sus horas sin la red social. “Me di cuenta que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue”, aseguró con su habitual humor. En el mismo tono, pero ya más seria, se permitió una reflexión: “De repente lo que hago yo está mal y lo que hacen los demás está bien”. Y luego, presentó a los abogados Fernando Burlando, que la representó el hecho, y a Martín Leguizamón, especialista en ciberdelitos, para intentar explicar lo que había pasado.

“No entendí nada, cómo puede ser que lo que pasa en Instagram con otras personas no molesta y en mí sí? se preguntó la conductora. “Fuiste elegida, no tengo dudas. Personas como vos que tienen una soberbia valentía las eligen para hacerle estos actos de censura”, señaló Burlando. “Hay familias que viven del Instagram. Hoy Florencia estaba angustiada por su vida, concentrada en la plataforma”, agregó el letrado y Peña avaló: “Había recopilado ocho años de historias, el nacimiento de mis hijos”.

“Hubo un grave caso de censura privada. La empresa decidió censurarte innecesariamente. Esto tendría que pasar con millones de cuentas”, intervino Leguizamón. “Misoginia, tener una ideología, exponerla, hace que muchas personas arman una opereta”, interpretó Señorita Bimbo. “Y pelear contra gigantes, como hace Flor. Hay muchos grandes a quien disgustan, las frases, las ideas, las fotografías de ella”, sumó Burlando.

Florencia Peña se quejó por la suspensión de su cuenta de Instagram ( La Pu*@ Ama, América)

“Habría que ver quienes son los que reportan y piden el bloqueo de la cuenta”, advirtió Leguizamón. Y desarrolló: “Tendrían que haber chequeado si eran bots antes de censurarte. Seguro vos tenés millones de mensajes de odio de violencia y no hacen nada. Y por ahí bloquean una foto de una mujer amamantando y lo bloquean. Es inexplicable”, sentenció.

De cara al futuro, Burlando fue optimista: “Flor que siga haciendo su vida tranquila que no le van a cerrar la cuenta. Que siga subiendo el contenido que quiera”, dijo el abogado, y la conductora planteó la situación actual de su perfil: “Recuperé la cuenta, pero tengo un aviso que me dice que la puedo perder en cualquier momento. Y otra cosa que pasa, es que si me buscan no estoy”, alertó.

En este punto, Burlando señaló los pasos a seguir y volvió a advertir de la gravedad del delito cometido. “Vamos a activar los mecanismos para recuperarla. No es fácil, ni sencillo, pero se abre una luz de esperanza. Cuando uno pierde una red social, pierde parte de su identidad. Es muy grave censurar a alguien, es terrorista. Este primer paso es importante en pos de la recuperación total de la cuenta”, cerró el abogado.

