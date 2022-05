Florencia Peña fue suspendida en Instagram: “Si hubiera incitado a matar perritos no me cierran la cuenta”

Florencia Peña se quejó por la suspensión de su cuenta de Instagram (Video: La Pu*@ Ama, América)

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, se lee si alguien quisiera ingresar a la cuenta de Instagram de Florencia Peña. Es que la red social decidió penalizar a la conductora y suspender su perfil luego de que publicara una sugerente foto.

Enojada por esta decisión, la actriz le dedicó al tema parte del inicio de la emisión del lunes de La Pu*@ Ama (América). “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, comenzó diciendo en su descargo. “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, dijo en referencia a la biografía de su perfil. Asimismo, Flor comentó que la red social alegó de “inconveniente” el contenido que publicó y que motivó a este cierre forzado.

Así, Peña enfatizó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, dijo sin vueltas.

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, señaló Florencia.

En su defensa, la conductora se preguntó de manera retórica. “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más”, bromeó en su habitual tono desenfadado.

Florencia Peña

La semana pasada, Flor también tuvo un inconveniente con otra foto subida de tono. “Les quiero contar que me pasó algo tremendo”, les confió a los televidentes de su programa y también a quienes estaban detrás de cámara escuchando su clásico monólogo. Y allí, entre risas, contó que cometió un error al enviarle una foto hot a la pediatra de Felipe, su hijo menor, fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

De inmediato, relató que se equivocó porque no ve bien y que al momento de mandar la foto le estaban haciendo las manos y también estaba hablando con los productores de su programa sobre la rutina del ciclo. “Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, aseguró. Y detalló que forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama “Divorciadas con hijes”, en el que está junto a un grupo de amigas. “Nos mandamos un montón de cositas”, se sinceró entre risas.

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial”, continuó en su relato. “Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, detalló Florencia Peña sobre la imagen que le envió por error a la médica de su hijo menor en lugar de mandarle la foto del carnet de la obra social.

Mientras la conductora contaba el episodio, en la pantalla del estudio mostraron la captura del chat con la pediatra y la imagen del hombre en cuestión: está de espaldas a la cámara y tocando la guitara en ropa interior. “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”, bromeó la conductora que reconoció no saber el verdadero nombre de la médica que atiende a su hijo a quien minutos antes había llamado al aire como María Ester.

