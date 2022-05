Juan Gil Navarro habló de los rumores de romance con Sofía Gala

El actor enfrentó las versiones de una incipiente relación con su compañera de teatro

Algnos días atrás surgió la versión de un incipiente romance entre Jual Gil Navarro y Sofía Gala. La dupla comparte escenario en Closer, la obra de teatro que protagonizan junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti. Los rumores indicaban que los habían visto juntos en las cercanías de la casa de la hija de Moria Casán, y hasta ahora no habían hablado al respecto. El sábado por la tarde el actor brindó un móvil a Implacables (El nueve) y fue consultado sobre el supuesto noviazgo con su compañera de elenco.

La información la brindaron en Intrusos la semana pasada, luego de dar varias vistas a modo de enigmático. “Ellos empezaron un proyecto teatral juntos, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, contó la panelista Maite Poñoñori. Y agregó: “No fue un ensayo, no sé que tendrían que ensayar un 1° de mayo a las dos de la tarde...”.

En diálogo con Susana Roccasalvo, el actor se refirió a los trascendidos y aclaró: “La adoro, es encantadora, es una excelente actriz, una excelente compañera, pero no hay más que lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos”. Sin ahondar en su situación sentimental actual, recurrió a una escueta respuesta y una promesa pícara: “No hay más que eso, cuando esté con alguien lo sabrán”. El panelista Daniel Rinaldi le preguntó si tenía idea de dónde había surgido el rumor, y la respuesta fue contundente: “No tengo la menor idea porque además yo nunca estuve en estas cuestiones”.

Juan Gil Navarro y Sofía Gala durante las escenas de Closer, la obra teatral que protagonizan junto a Carolina Peleritti y Gonzalo Valenzuela

“Se me conoce, y me siento muy orgulloso por eso, principalmente por mi trabajo, no por cosas que estén en la periferia de mi trabajo. Entiendo que en estos tiempos y las redes y alguien que te ve caminando por la calle supone cosas que no son”, remató. El actor que encarnó al recordado personaje apodado Don Freezer en Floricienta, por estos días forma parte de Closer, la ficción teatral que relata los vínculos fortuitos de cuatro personajes que se ven envueltos en relaciones que se entrecruzan continuamente. La pieza propone tópicos como la posesión, los engaños, la fidelidad y la búsqueda desmedida de la verdad.

Reservado sobre su vida sentimental, se desconocía su presente amoroso. En 2018 se divorció de Natalia Litvack, tras doce años juntos. Se habían conocido en 2005 durante la grabación de Hombres de honor, y el flechazo se dio en los pasillos de Pol-ka, donde ella trabajaba como secretaria. “Cada uno estaba necesitando cosas distintas”, había dicho en ese entonces, en diálogo con Marcela Coronel, en el canal de la Ciudad.

Gala, en tanto, tampoco blanqueó otra pareja luego de la ruptura con el padre de su hijo menor, Dante. “Tengo la suerte de llevarme muy bien con el padre de mi hija y de tener una buena relación con el padre de mi hijo. Por algo los elegí, por algo me eligieron ellos a mí. Son personas muy especiales y no hay mucha gente en el mundo con la que uno se pueda vincular. Creo muy fervientemente en sostener los vínculos con la gente que uno encuentra y es importante para uno”, sostuvo tiempo atrás en una entrevista con Teleshow.

