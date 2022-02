Rusherking y María Becerra, ¿cada vez más lejos?: nueva música para él, un sueño cumplido para ella

Rusherking y María Becerra, cada vez más distanciados

Con la mirada triste y algo perdida, Rusherking se prende un cigarro y entona un lamento r&b: “Shorty, odio lo que te tengo que decir / Es obvio que aún yo no te olvidé, mami / ¿Cómo reemplazo un amor así? / ¿Cómo vuelvo el tiempo atrás?”. Así suena el comienzo de “NOW”, su nueva canción junto al trapper Tiago PZK, que acaba de editarse y que muchos usuarios en las redes sociales no tardaron en señalar que allí, quizás, tal vez, haya un mensaje para su ex, María Becerra.

“Baby, me duele / Pasamos del amor al odio / Te escribo y lo borro / Te busco y me borro”, insiste en el pre-estribillo como para reforzar la intención, segundos antes de que explote el auto en el que yace en el videoclip. Así, vuelve a reeditarse la exitosa dupla con Tiago, que ya dio altas muestras de eficacia??? en los hits “Además de mi” y “Cerca de ti”. Del track participa otro viejo conocido por la dupla, el productor Big One, quien le imprimió su estilo característico.

Y en la otra esquina, está la Becerra... su ¿ex novia?, quien recientemente adelantó que se encuentra grabando un video para una nueva canción. “Hoy 2/2/22 toy grabando el videoclip de mi próxima canción, que se estrena el 22/2/22″, escribió en Twitter, reafirmando la importancia que tiene el 2 y el 22 en su historia.

"NOW", el nuevo tema de Rusherking y Tiago PZK, después de los éxitos “Además de mi” y “Cerca de ti”

Además de la música, su última noticia tiene que ver con un viejo anhelo, una especie de sueño cumplido. Tanto en su cuenta de Twitter como en la de Instagram contó que recibió el carnet de socia de fútbol Gimnasia y Esgrima de La Plata, del cual es hincha. “¡Bienvenida a la Manada, María!”, le escribieron desde la cuenta oficial del club de fútbol. Ella les respondió un “Los amo” y luego compartió el mensaje en su timeline: “Gracias por tantooo”, expresó conmovida y con muchos corazones rojos.

Hace algunas semanas atrás, también en sus redes, la cantante de éxitos como “High” y “Qué más pues” (con J Balvin) había contado sobre su vínculo afectivo con el club platense. “El otro día canté en el cumple de una persona hermosa que resultó ser del Lobo y además juega en GELP y bueno me emocioné porque ser hincha de Gimnasia es la herencia más linda que nos dejó mi abuelo”, reveló María.

El mensaje de Gimnasia y Esgrima de La Plata con el carnet de socia de María Becerra junto a una camiseta del club (Foto: Twitter)

Días atrás, la cantante conocida como La Nena de Argentina había explicitado su dolor tras la separación de Rusherking durante un show en Mar del Plata. Fue cuando le tocó entonar la letra de su canción “Episodios”: “Y si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio”, dice el estribillo del tema, que habla de una relación que llega a su final y que hizo que Becerra no pudiera contener las lágrimas. “Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción...”, estaba cantando la joven cuando el llanto no le permitió seguir adelante.

Obviamente, todos sus seguidores entendieron que esa letra le hacía recordar a su reciente y escandalosa separación de Rusher King, luego de que ella misma descubriera que el cantante, cuyo nombre real Thomas Nicolás Tobar, la había engañado con la influencer Agustina Kogan.

El joven, por su parte, había acudido a sus redes sociales para aclarar que ese hecho había ocurrido durante un impasse de la pareja. Sin embargo, Becerra fue terminante desde su cuenta de Twitter. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron algunas de las frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

