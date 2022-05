La China Suárez, cerca del trapero Rusherking, el ex de María Becerra

Rusherking y la China Suárez, ¿el principio del amor?

Luego de que sonaran los rumores de ruptura entre la China Suárez y el empresario español Armando Mena Navareño y de que desaparecieran los gestos de amor en las redes sociales, a la actriz se la vinculó sentimentalmente con el ex de María Becerra, el trapero Rusherking.

“Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos!”, comenzó diciendo Karina Iavicoli en Socios del Espectáculo y siguió: “Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco”.

Luego de sembrar misterio al decir que se trataba de un músico recientemente separado (de María Becerra), la panelista develó: “Este encuentro furtivo, que podría sembrar algo que prospere o no, es entre La China Suárez y Rusherking”. Luego se atajó: “Los vieron comiendo hamburguesas muy cerca, muy cerca. No estoy diciendo que hubo beso, eh, ojo, pero sí que estaban cerquísima”.

En enero, durante una presentación en Mar del Plata, María Becerra rompió en llanto al recordar al cantante. “Si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio. Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción...”, cantaba cuando comenzaron a caerle las lágrimas a la quilmeña.

De inmediato todos sus seguidores entendieron que esa letra le hacía recordar a su reciente y escandalosa separación de Rusherking, luego de que ella misma descubriera que el cantante, cuyo nombre real Thomas Nicolás Tobar, la había engañado con la influencer Agustina Kogan.

El joven, por su parte, había acudido a sus redes sociales para aclarar que ese hecho había ocurrido durante un impasse de la pareja. Sin embargo, Becerra fue terminante desde su cuenta de Twitter. “Qué bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, “Hijo de re mil puta, me acabás de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron algunas de las frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

María Becerra y Rusherking (Crédito: Prensa Axe)

Aparentemente separada de su novio español, la China Suárez estuvo en Madrid hace unas semanas en el marco de la entrega de los Premios Platino y previo a su paso por la alfombra roja, quien acaba de lanzarse como cantante, habló con Teleshow. “Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá que hay música de la que se quedó afuera”, dijo sobre “El juego del amor”, el tema que cantó con Santi Celli.

“Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar. Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, dijo sobre el trabajo que podrá verse, o mejor dicho escucharse, muy pronto.

La China Suárez y Armando Mena, una relación fugaz (Foto: Instagram)

Por otro lado, habló de sus ganas de participar en la segunda parte de la novela de Polka Argentina, Tierra de Amor y Venganza: “Es un programa que le tengo mucho cariño y fue uno de mis personajes favoritos. Amaba mucho a Raquel y la gente también, así que quizás sí, en algún momento aparezco”.

Para finalizar, se refirió a sus sensaciones cuando todo el tiempo se habla de ella, sobre todo después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi el año pasado: “Es imposible no enterarse. A veces me afecta mucho y a veces lo llevo bien. Depende del momento. Hoy estoy muy bien”.

